Kolář k obdrženému gólu: Možná jsem mohl skočit. Vždycky to jde jinak

Centr do pokutového území, odraz míče směrem k brankové čáře, kde byl první Ianis Hagi, rychle prostrčil balon před odkrytou branku, kde ho do sítě doklepl Filip Helander. Rangers takhle v Edenu proti Slavii v prvním osmifinále Evropské ligy vyrovnali na konečných 1:1.

Chyb bylo víc: prohraný souboj, špatné dobíhání bránících hráčů a taky poněkud liknavý brankář Ondřej Kolář, který nebyl u míče dřív než Hagi. „Ještě se na to musím podívat. Možná jsem do něj mohl skočit, zkusit, jestli bych to měl, nebo ne. Možná by z toho byla penalta, dostal bych žlutou kartu… Vždycky to jde udělat jinak. Když člověk dostane gól, přemýšlí nad tím, co udělal špatně. Ale nejdřív se musím podívat na záznam, pak to vyhodnotím,“ rozebral situaci Kolář.

Dlouho žádný zákrok vytahovat nemusel, občas ho obránci vystrašili trochu riskantní malou domů, s tím si ale dokázal poradit. V průběhu druhé půle Kolář červenobílé podržel, vytáhl bravurní zákrok proti krkolomné, ale velice nebezpečné střele Ryana Kenta, která se snášela pod břevno.

„Bylo to těžké. Přemísťoval jsem se, on to trefil takovým divným kopem. Šlo to pod břevno, měl jsem štěstí, že mi vyšel krok a že jsem to ještě vyškrábl. Kdybychom dostali takový hloupý gól, myslím, že by nás to srazilo do kolen,“ cítil Kolář.

Byla by to škoda. Slavia vypadala do inkasované branky mnohem lépe. „Ze začátku jsme do toho dobře vstoupili, dali jsme rychle gól. Bohužel jsme udělali nějaké chyby, které dostaly Rangers na koně. Po hloupé standardce jsme dostali zase gól. Bohužel to skončilo 1:1. Nechtěli jsme doma inkasovat. Bohužel se stalo. Nic to nemění na tom, že tam pojedeme vyhrát, chceme postoupit,“ konstatoval Kolář.

Odveta se hraje příští čtvrtek ve Skotsku. Slavia už teď ví, že pokud chce postoupit do čtvrtfinále, musí vstřelit gól. „Ano, musíme. Ale je jedno, jestli jsme doma hráli 0:0 nebo 1:1, branku zkrátka venku vstřelit musíme. A nejlepší bude, když žádný neinkasujeme,“ vzhlédl k druhé konfrontaci s Rangers slávistický gólman.