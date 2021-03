Ostrovy žasnou nad loupeží proti Slavii: Nejlepší zákrok všech dob?!

Rangers remizovali v úvodním osmifinálovém duelu Evropské ligy na Slavii 1:1. Zápas přinesl celou řadu interesantních momentů, na Ostrovech se ale řeší pouze jeden jediný. Ten z úplného závěr, z devadesáté minuty.

V ní si totiž našel rohový kop Lukáše Provoda v šestnáctce Lukáš Masopust a vší silou do balonu praštil hlavou. Perfektní rána.

Gól?

Ne! Opravdu ne. Byť si to samotný střelec, jeho spoluhráči, televizní komentáři a dokonce i obránce Skotů Connor Goldson mysleli. Devětatřicetiletý veterán v hostující brance byl proti. V mžiku s sebou hodil k levé tyči a Masopusta okradl. Dechberoucí moment.

„Byl to špičkový zásah. Allan znovu ukázal, jak fantastickým brankářem je. V ten moment nás jednoznačně zachránil,“ rozplýval se po utkání trenér Rangers Steven Gerrard.

McGregorova paráda se na Ostrovech prakticky okamžitě stala hitem. Mluvil o něm úplně každý, bývalí fotbalisté se v televizních studiích předháněli, kdo chlapíkovi v rukavicích složí působivější kompliment.

„Ta hlavička byla výborná. Měla razanci, směřovala přímo do dolního rohu. Všichni si mysleli, že to je gól. Nejúžasnější na tom ale je, že McGregor ten balon nevyrážel, on ho rovnou zalepil v rukou. To je neskutečné,“ prohlásil bývalý skotský reprezentant Alan Hutton.

„Už ten roh byl dobře kopnutý, ostře. V momentě hlavičky se energie ještě znásobila a ten balon letěl opravdu rychle. Klobouk dolů před tím, jak to Allan sebral. Vypadalo to tak samozřejmě,“ přidal se někdejší záložník Manchesteru United Michael Stewart.

Suverénně nejdál se ovšem vydal Ally McCoist. Bývalý hráč i trenér Rangers totiž otevřel otázku, zda by právě tenhle zákrok neměl být hodnocen jako ten vůbec nejlepší v historii.

Tenhle pomyslný primát už desítky let drží slavný Angličan Gordon Banks. Jeho fenomenální zákrok proti Pelému v základní skupině mistrovství světa 1970 v Mexiku právem patří do zlaté vitríny světového fotbalu.

„Pojďme se bavit o tom, jestli McGregor nyní nepatří do stejné kategorie. Předvedl totiž něco, nad čím zůstává rozum stát,“ kroutil McCoist nechápavě hlavou.

Paradoxem je, že s nejnižší dávkou emocí hodnotil celou situaci sám její hlavní aktér. „Ten chlapec to trefil dobře. Já jsem ale měl odkrytý výhled, takže jsem stihl zareagovat. Věřil jsem si, že to zvládnu,“ prohodil až otcovsky McGregor, aniž by hnul brvou.

Do určité míry se mu nelze divit. Ve svých letech už toho má za sebou opravdu hodně. Angažmá v Premier League i Turecku, víc než tři desítky reprezentačních startů. Navíc je taková povaha, že ho jen tak něco nevyvede z míry.

„Jak znám Allana, určitě se rozzuřil na každého protihráče, který mu šel gratulovat. Takový zkrátka je. Když předvede podobně fantastický zákrok, je lepší se mu vůbec neplést do cesty. Pamatuju si, jak jsme na něj po jednom penaltovém rozstřelu všichni naskákali a on jen řval, ať z něj slezeme,“ prohlásil pobaveně Charlie Adam, jenž s McGregorem kopal ve skotském nároďáku. „Má to postavené tak, že chytání míčů je jeho práce.“

Gólman Rangers jí ve čtvrtek večer odvedl sakra dobře.