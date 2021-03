Šmicer: Roofe mohl Koláře zabít. Kúdela? Hodně nešťastná reakce…

Pořád to v něm bublá. Brutální scény z Ibrox Stadium má Vladimír Šmicer stále před očima. Hlavně odporný kop Kemara Roofeho do obličeje Ondřeje Koláře, z kterého slávistický gólman vyšel se zlomeninou čelní dutiny. „Roofe mohl Koliho klidně zabít. Do souboje šel strašným způsobem. Místo, aby nohu v poslední chvíli stáhl, ještě přidal na síle,“ nechápe slávistická legenda. Jen pro připomenutí, sešívaní vyhráli odvetu s Rangers 2:0 a postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy, kde je čeká slavný Arsenal.

Rasismus! Tvrdí do jednoho všichni členové Rangers. Ani náhodou! Šlo jen o urážku. Další hutnou porci emocí vyvolala „tichá pošta“ Ondřeje Kúdely do ucha Glena Kamary. Co slávistický stoper s rukou překrývající ústa řekl finskému záložníkovi? To se asi už nikdo nedozví. „Ondrovi tohle gesto moc nenahrává. Spíš podporuje názory, že došlo k rasistické urážce. Ale nikdo neví, co se doopravdy stalo,“ říká Vladimír Šmicer.

Jaký je váš názor na incident s údajným rasistickým podtextem mezi Ondřejem Kúdelou a Glenem Kamarou?

„Je strašná škoda, že k něčemu takovému došlo. Kudy vůbec neměl chodit do klubka hráčů a pouštět se do diskusí. A to i přesto, že zápas měl divoký průběh s množstvím brutálních zákroků. Nejen na Koliho, ale i na další hráče Slavie. Ta v tu chvíli vedla 2:0, s jistotou postupovala, utkání se jen dohrávalo. Fakt je to škoda, protože kvůli tomuto incidentu, vinou této aféry, se celý dvojzápas úplně rozplynul. Napětí eskalovalo, Rangers neunesli porážku a s fotbalem, natož s fair play, to nemělo nic společného.“

Kúdela tvrdí, že Kamarovi řekl: „you´re fucking guy.“ U toho si zakryl ústa. Ptáte se, proč by to dělal, pokud šlo pouze o nadávku?

„Nechci se stavět ani na jednu stranu, jelikož nikdo neví, co se doopravdy stalo. Ale ano, Ondrovi tohle gesto moc nenahrává. Spíš podporuje názory, že došlo k rasistické urážce. Kdyby mu chtěl jen vynadat, nebude si zakrývat ústa, aby mu nešlo odezírat ze rtů. Během utkání si hráči nadávají, je to celkem běžné, v takových zápasech jsou emoce vyštengrované na maximum. Zajedete do sebe v souboji, a už to lítá. Jakmile si ale dáte ruku před pusu, vzniká domněnka či podezření, že může jít o něco jiného. Hráči si zakrývají ústa třeba před trestným kopem, aby soupeř nevěděl, na čem se domlouvají. Ondrova reakce byla fakt nešťastná. Vážně mě mrzí, že k tomu došlo. Vůbec se neřeší postup do čtvrtfinále, navíc to vrhá špatné světlo na Ondru a celý klub. Konec zápasu se zvrtnul do scén, které do fotbalu nepatří.“

Kúdela má pověst slušného hráče i člověka. K jakýmkoliv incidentům nemá sklony. Souhlasíte?

„Právě. Navíc Slavia je multikulturní klub. Hraje za ni několik hráčů tmavé pleti. Proto naprosto odmítám, že by byl Ondra rasista. Nesmysl. Ale to je vedlejší. Jde o konkrétní čin. O to, co udělal. Teď je to v rovině spekulací, a tak to i zůstane. Někdo mu věří, jiní to vidí opačně. Slavia Kúdelu chrání, Rangers to vnímají jako rasistickou urážku. Je to tvrzení proti tvrzení. Nemělo k tomu vůbec dojít.“

V prostoru kabin byl Kúdela vystavený úderům Kamarových pěstí. Chápete, že se něco takového může stát v osmifinále Evropské ligy?

„Ne. Když jsem se o tom dozvěděl, byl jsem absolutně šokovaný. Ondra byl napadený na chodbě před kabinou... Takové věci se přece stávají jen někde na vesnici, a to ještě jednou za čas. V životě by mě nenapadlo, že k pěstnímu ataku může dojít na úrovni prestižní Evropské ligy. Je to něco neakceptovatelného.“

Byl prapůvodem veškerého běsnění benevolentní izraelský rozhodčí Orel Grinfeeld?

„Asi to chtěl pustit víc, a nezvládl to. Když si vezmu Nathana Pattersona, pravého beka Rangers, tak zrovna on předvedl během první půlhodiny dva ošklivé fauly, kartu ale nedostal. Od začátku to bylo tvrdé utkání, ale k erupci násilí došlo až po zákroku na Ondru Koláře. Něco takového jsem nikdy neviděl. Bylo to šílený. Roofe ho mohl klidně zabít… Fakt to nebyla žádná sranda. Do souboje šel strašným způsobem. Místo, aby nohu v poslední chvíli stáhl, ještě přidal na síle.“

Aniž bych se chtěl Roofeho zastávat, musel nutně o Kolářovi vědět?

„My řešíme šeptání z ucha do ucha, o kterém nevíme vlastně nic, ale předtím se odehrálo něco zcela děsivého. Kolář byl nucen odstoupit ze hry po likvidačním zákroku, který mu mohl ukončit kariéru. O tom se teď skoro nepíše... Ano, Roofe mohl svým způsobem vidět Koláře na poslední chvíli, byl v pohybu, koukal na balon, ale periferně musí vědět, či minimálně tušit, co se odehrává před ním. Jenže on nohu na poslední chvíli protáhl, měl ji stáhnout, jsem přesvědčený, že v ten moment o Kolim moc dobře věděl.“

Roofe se na Instagramu rozčiloval, že mu čeští fanoušci píší hanlivé zprávy. Neměl se spíše Kolářovi veřejně omluvit?

„Jednoznačně. Na sociální sítě zhusta píší anonymové, kteří si vybíjejí vlastní frustrace. To nemůže brát za bernou minci. V první řadě se měl omluvit.“

Jaký podíl měl na brutální hře Rangers trenér Steven Gerrard?

„Trenéři nenabádají hráče, aby dělali takové zákroky. I přesto, že Stevie byl tvrdý hráč a souboje s ním bolely, k něčemu takovému by se nesnížil. Vidím to tak, že na hřišti byla nevraživá atmosféra a že to hráči Rangers neunesli. Věděl jsem, že to naše kluky bude bolet, ale takový extrém jsem nečekal.“

Spíš jsem to myslel tak, že Gerrard absolutně ztratil kontrolu nad reakcemi svých hráčů. To je trenérova chyba, ne?

„Asi máte pravdu, ale náladu na trávníku totálně změnila brutalita Roofeho. Od té doby už to neměl pod kontrolou nikdo.“

Slavii jste přál ve čtvrtfinále AS Řím, Gaël Clichy jí ale z osudí vytáhl Arsenal. Anglická cesta pokračuje. Hádám, že neprotestujete.

„Arsenal má vyšší kvalitu než AS. Bude to zase hodně těžký dvojzápas. Poslední dobou se Gunners zvedli, hrají dobrý fotbal, z pohledu atraktivity je to pro Slavii skvělý los. Bohužel u toho zase nebudou fanoušci… I tak to bude svátek. Takové zápasy píší historii klubu. Je to lepší, než jet do Záhřebu. Byl bych rád, kdyby kluci vyrovnali náš postup do semifinále Poháru UEFA v roce 1996.“

Mají na to?

„Přešli přes Leicester, který je na stejné úrovni jako Arsenal. Šanci mají. Hlavně musí být zdraví.“