PODCAST: Nastoupí Kolář proti Arsenalu? Slavia bude dělat vše

Slavii ve třech letech čeká druhé čtvrtfinále Evropské ligy a do duelu proti Arsenalu míří v hodně složitém rozpoložení. Zdravotní situace v obraně je kritická – do utkání na stoperu nemůže nastoupit kvůli covidu Simon Deli a zranění stále trápí Ondřeje Kúdelu. Nejistota panuje i kolem brankářské situace. Ondřej Kolář cestuje do Londýna, jeho start je ale ve hvězdách, a tak je otázka, kdo bude hájit bránu z trojice Jan Stejskal, Matyáš Vágner a Přemysl Kovář.