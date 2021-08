SÁZKAŘSKÉ TIPY: Plzeň postoupí, na Pekharta nesázejte. Co Jablonec?

Pohárový čtvrtek přichází. Slavii čeká v play-off Evropské ligy Legia Varšava s Tomášem Pekhartem na soupisce. Exslávistický útočník ovšem podle kuloárních informací v Edenu do hry nezasáhne, přinejmenším se pravděpodobně neobjeví v základní sestavě. Redaktor Sportu Jan Podroužek pak očekává, že se v Praze žádný gólový festival konat nebude. Plzeň by v dvojzápase přes CSKA Sofia měla projít do základní skupiny Konferenční ligy. A Jablonec proti Žilině? Tam to bude pořádná bitva! Severočeši jsou favoritem s větší individuální kvalitou, byť slovenští mladíci na začátku sezony disponují skvělou formou a v předchozím předkole vypráskali Tobol Kostanaj. Více v nové epizodě Sázkařských tipů!