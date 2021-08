Slavia: boj o velké zápasy v Evropské lize. Poradí si s početnými absencemi?

Evropská liga se Slavii líbí, vyhovuje jí. Dvě čtvrtfinálové účasti za poslední tři sezony přinesly armádě trenéra Jindřicha Trpišovského plno nezapomenutelných zážitků i solidní renomé. Je jasné, že červenobílé tahle soutěž po krachu v kvalifikaci o Ligu mistrů zase láká, v jejím posledním předkole ale potřebuje přemoct Legii Varšava, nebezpečného polského šampiona, kde působí i český útočník Tomáš Pekhart. První zápas se hraje dnes v Edenu od 19.00. Neúspěch a pád do nově vzniklé Konferenční ligy by bolel.

Slavia si zvykla na konfrontace se zástupci nejvěhlasnějších evropských lig. V minulé sezoně se zdatně měřila s Leverkusenem, Nice, Leicesterem či Arsenalem. Najela na určitý standard, v tomhle prostředí roste. Proto je pro českého mistra důležité, aby si rány a smutek po vyřazení od maďarského Ferencvárose z Ligy mistrů lízal v Evropské lize. Boj o postup do její základní skupiny začne parta z Edenu proti Legii Varšava dnes doma.

Slavia má jistotu, že si poháry na podzim zahraje. V případě nezdaru by spadla do Konferenční ligy. Podle peněz by o dramatický sešup nešlo, bonus za postup do Evropské ligy činí 3,63 milionu eur (zhruba 95 milionů korun), Konferenční liga odmění každého účastníka vstupní prémií 2,94 milionu eur (zhruba 75 milionů korun). Rozdíl je hlavně v kvalitě.

„Evropská liga je skvělá soutěž, díky ní mohly být v Edenu vynikající týmy jako Leicester, Chelsea, Arsenal a další. Je to jeden z velkých motivů, abychom se do ní zase dostali. Je možnost, že sem zase přijede velký tým. Navíc by mohli přijít lidé. Víme, která mužstva jsou v osudí, a byli bychom rádi, kdybychom tyhle velké zápasy mohli sehrát,“ přemítá slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Soupeři českých týmů: Odklady Sofie, polský hegemon a znovuzrozená Žilina

Nastiňme si, o co se hraje. V Evropské lize už v základní skupině, kde figuruje i Sparta, čekají z nejsilnějších lig dvě mužstva, namátkou West Ham, Leicester, Neapol, Lazio, Lyon, Leverkusen, Real Sociedad. V nové Konferenční lize nemá účast jistou ještě nikdo, nejlepší soutěže vyslaly do předkol po jednom celku (AS Řím, Tottenham, Union Berlín, Rennes), Španělé pak vůbec nikoho. Docela odlišné společnosti, že?

Slavii tažení v Evropské lize posunula, ukázala se celému kontinentu, zaujala, obdivně o ní mluvil kdekdo. Prahne po dalších duelech s anglickými, německými či španělskými soupeři. Chce se jich držet.

Kádr si na náročné zápasy a program vystavěla. I když „sešívané“ kosí zranění, Trpišovský nepropadá skepsi, nevymlouvá se. „I při absencích je pořád kam sáhnout. Určitě poskládáme silnou základní jedenáctku a určitě budeme mít i další možnosti, jak do toho během zápasu zasáhnout,“ slibuje velitel slávistické lavičky.

Absence skoro ani nespočítá. Chybí například útočník Michael Krmenčík, záložníci Petr Ševčík, Peter Olayinka, Srdjan Plavšič, Lukáš Provod, obránce David Hovorka, poslední utkání v Evropě kvůli disciplinárnímu trestu vynechá stoper Ondřej Kúdela. Problémy trápí i útočníka Jana Kuchtu, nemoc pozlobila střelce Ivana Schranze.

„Není moc hráčů, kteří jsou stoprocentně zdraví. Ale kádr jsme skládali s tím, abychom se vyrovnali s absencemi, které přijdou vždy,“ tvrdí Trpišovský, jenž už bude mít k dispozici kapitána Jana Bořila či Alexandra Baha.

Legia přijela do Prahy i s českým útočníkem Tomášem Pekhartem. Taky si chce zlepšit náladu po marném boji o Ligu mistrů, vypadla s Dinamem Záhřeb. Ve hře je Evropská liga, a to není málo ani pro jednoho.

