ONLINE: Slavia - Legia 1:2. Na srovnání Baha odpověděl Juranovič

Liga mistrů to nebude, souboj s Ferencvárosem Slavia nezvládla. Český mistr je ale pořád ve hře o druhou nejprestižnější klubovou soutěž - Evropskou ligu. Mužstvo trenéra Jindřicha Trpišovského vstupuje do play off proti Legii Varšava utkáním na domácí půdě. Vytvoří si dobrou pozici do odvety? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je v 19.00!