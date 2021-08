Trpišovský o přestupech: Zůstává Bořil a Olayinka, jedná se o Zimovi

Jedna důležitá linka je čtvrteční odveta play off Evropské ligy, ta druhá se ale na slávistické ambice příliš neptá. Zájemci, co si před Edenem stoupají do fronty. V posledních dnech se to trochu rozjelo.

„Ale nestěžujeme si, patří to k tomu a řeší to devadesát procent klubů v Evropě, možná i na světě. Je jasné, že hráči na svou budoucnost myslí, ale na hřišti by to nemělo být znát,“ doufá Jindřich Trpišovský, že mu třeba David Zima nebude létat hlavou kdesi v Serii A.

Právě tam má totiž nakročeno, lépe řečeno FC Turín se ho snaží získat. „Je tam ale víc zájemců,“ tvrdí kouč červenobílých. Na poslední zápasy včetně třeba prvního utkání play off Evropské ligy s Legií dorazilo do Edenu několik skautů. Právě kvůli Zimovi.

Naopak určitě zůstává kapitán Jan Bořil, který odmítl nabídku řeckého PAOK Soluň po dohodě s vedením klubu.

„Je pravda, že PAOK se hodně zajímal, ale po konzultaci s bossem jsme se rozhodli, že ještě nepůjdu,“ usmál se obránce „sešívaných“ s odkazem na předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka. Slavii by při Bořilově odchodu trápilo, kdo by alternoval za v tu chvíli jediného levého beka v týmu Oscara Dorleyho.

Mnohem svolnější však byl český mistr k uvolnění Petera Olayinky. Nigerijský záložník už dokonce odjel do Kodaně na zdravotní testy, jenže ty u něj měly odhalit potíže s úponem pod kolenem a dánský klub se rozhodl přestup na základě lékařské zprávy zrušit.

Slavii tím pádem uteklo zhruba tři a půl milionu eur, tedy asi devadesát milionů korun.

„Aspoň se připojil zpátky k týmu, když si vezmu, kolik křídelních hráčů nám chybí, je to pomoc. Počítáme s ním,“ našel si v tom něco dobrého Trpišovský.

Olayinka měl k mužstvu dorazit už během středečního večera.

„Bylo by jednodušší, kdybychom se na odvetu soustředili bez těchto věcí, proto vždycky vítám konec přestupního termínu, kluci pak mají víceméně klid. Ale tomu stejně nezamezíme, jde to od tisku, od agentů a kromě reálných zpráv proběhne občas i několik šumů. Ale to se týká i našich soupeřů. Musíme se prostě připravit na zápas, koncentrovat se na něj,“ burcuje Trpišovský.