Slavia do odvety s oporami! Kúdela v základu, Krmenčík bude připraven

PŘÍMO Z VARŠAVY | Obrana si sedá, útok získá zdatného střelce, třeba že jen na pár minut. Slavia si poslední ligovou výhrou nad Baníkem 4:0 ověřila, jak důležité je pro ni mít kapitána Jana Bořila a hlavně stopera Ondřeje Kúdelu. Tomu už vypršel desetizápasový trest od UEFA, dnes půjde do základu. A píchnout ve večerní odvetě play off Evropské ligy proti Legii může i uzdravený Michael Krmenčík.

Je to možná trochu zvláštní pohled. Všude je šramot, kolem Technického muzea lítá hromada aut, centrum žije. Přitom jen kousíček od něj, u řeky Visly leží Stadion Wojska Polskiego, domov slavné Legie.

A tam když dorazíte, je ticho. Klid. A přece tu dneska bude ten největší randál, co lze pomalu na fotbalovém stadionu zažít. Za prvé kvůli domácím ultras, kteří si jen z uzavřené Žylety přeběhnou na jižní ochoz, za druhé půjde o skupinu Evropské ligy, kam by rádi oba mistři – ten český i polský.

Stav z domácího utkání je 2:2, „sešívaní“ ale věří, že jdou do boje s náboji, které předtím neměli, a které jim teď pomůžou vyhrát.

První velký návrat: Ondřej Kúdela. Zatím v sezoně nastupoval jen v lize, v Evropě nemohl kvůli trestu od UEFA za incident v osmifinále Evropské ligy proti Rangers. Ten už je za ním, dneska se vrátí a téměř na beton rovnou do základu.

Ostatně aby ne, v ročníku nastoupil do třech ligových zápasů, pokaždé s ním v sestavě Slavia vyhrála a ani jednou neinkasovala. A to je právě věc, kterou potřebuje tým Jindřicha Trpišovského konečně vychytat. Obrana ho srazila ve třetím předkole Ligy mistrů proti Ferencvárosi, moc dobře to nedopadlo ani minulý týden právě proti Legii.

Pak Jan Bořil. Uzdravený kapitán hrál o víkendu v sezoně vůbec poprvé, proti Baníku zvládl celých devadesát minut, ač se předběžně počítalo s tím, že ho trenér Trpišovský raději v průběhu raději vystřídá.

„Věřím, že nám ten odehraný zápas v neděli pomohl, že se rozehráli někteří další hráči. Ondra a Bóřa jsou kluci, kteří jsou zvyklí na Slavii, prošli těžkými zápasy, znají ty kulisy a mají mentalitu na takhle důležité momenty, určitý x faktor. Navíc jsou schopní pozitivně ovlivnit i spoluhráče okolo sebe,“ těší Trpišovského.

U Bořila je jeho návrat důležitý i proto, že jinak by pozici levého beka bylo vůbec složité obsazovat. Oscar Dorley má totiž trest kvůli žlutým kartám, časově to vyšlo akorát…

A pak je tu třetí zbraň, na tu se taky čeká jako na smilování. Hostování Michaela Krmenčíka z Brugg zatím bylo celkem na nic, útočník od začátku svého angažmá klempíruje, dneska už ale může hrát.

„Od pondělí naplno trénuje, ale víme, že to určitě nebude do základní sestavy, spíš na část zápasu,“ odhalil Trpišovský.

Na tuhle chvíli kouč Slavie čekal. Až se mu začne kádr pomalu skládat do ideální podoby a formy. Dneska večer to přijde.

Opory mají pomoci k postupu do skupiny Evropské ligy.

Vyřazení bude těžké zklamání, pád do společnosti, kde „sešívaní“ na začátku sezony neplánovali být.