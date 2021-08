Na Legii vládne Žyleta! V čele kotle Staruch, démon z vězení i univerzity

PŘÍMO Z VARŠAVY | Máte rádi legendy? Tady je jich plno. Ty o radikální frakci fanoušků Legie, o lidech, kteří se zápas co zápas potkávají na severní tribuně Stadionu Wojska Polskiego. Na Žyletě. V jejím stínu sehraje dnes Slavia rozhodující boj o Evropskou ligu. A je tam fakt rachot. V jejich čele stojí bez nadsázky jeden z nejdémoničtějších mužů Polska, Piotr Staruchowicz řečený jednoduše Staruch.

Ultra pohon Legie. Místo, kam se dívá celý zbytek stadionu a čeká, co přijde. Třeba když hráči nemají den. Jaká bude reakce. Čeká se, co řekne severní tribuna, Žyleta. Co řekne Staruch. A občas se musí děsit i vedení klubu…

Ten incident je starý už víc než deset let. Legia prohrála domácí utkání s Ruchem Chorzów, i když vedla 2:0. Se soupeřem, který patří na počet titulů mezi nejúspěšnější v historii Ekstraklasy. Hráči zapadli zklamaní do kabin, za chvíli se na hřiště vrátili, aby ještě vyběhli z lýtek únavu.

V tu chvíli si vzal slovo kotel. Fanoušci plivali na vlastní fotbalisty, nadávali jim. Z davu pak vystoupil Piotr Staruchowicz, postavil se před obránce Jakuba Rzezniczaka a vrazil mu facku.

„To aby sis pamatoval, že takhle se za Legii nehraje,“ měl říct tehdy třiadvacetiletému hráči.

Později to v jednom rozhovoru, které jinak absolutně odmítá, potvrdil. „Možná jsem mu dal jednu výchovnou…“

Byl z toho poprask, vyšetřování. Rzezniczak nejdřív celou událost popsal do puntíku, později své svědectví vůči Staruchovi ovšem hodně zmírnil.

„Byl jsem nervózní, nevzpomínám si, že bych vypověděl, že mě udeřil do obličeje,“ kroutil se fotbalista.

Tohle je TA vášeň, neustálý boj, vztekání, protesty, z čehož má mít na prvním místě užitek vždycky Legia. No, jak kdy… Slavné jméno, tradice, historie. Alespoň tak to Staruch popisuje.

„Nejsme žádné jiskřičky,“ odpověděl jednou s úsměvem a odkázal se na mateřskou školku ve Varšavě.

Útok na hráče

Druhý příklad je z října 2017. Legia si tehdy odvážela z Poznaně výprask 0:3 a autobus s hráči musel na zpáteční cestě do Varšavy projít nepříjemným očistcem.