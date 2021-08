Smutný Tecl: Zápas zlomila moje šance, týmu jsem tím vůbec nepomohl

Mohl být za hrdinu, ale je za smolaře. Slávistický útočník Stanislav Tecl měl v odvetě play off Evropské ligy proti Legii Varšava dvě velké šance, neproměnil ani jednu. Zvlášť příležitost ve druhém poločase, kdy mohl zvýšit na 2:0, ho žrala. Artur Boruc ho vychytal. „Tam se to zlomilo,“ litoval Tecl. Polský mistr pak utkání otočil, vyhrál 2:1 a červenobílé poslal do Konferenční ligy.

Vyřazení asi hodně bolí, že?

„Těžko se mi to hodnotí. Zápas zlomila moje šance, kterou jsem neproměnil. Kdybych dal na 2:0, myslím, že Legia by už neměla sílu na to, aby nám dala dva góly. Hrozně mě to mrzí, protože všichni na hřišti nechali všechno. A já jsem jim v tomhle vůbec nepomohl.“

Už ve třetí minutě byl vyloučen Tomáš Holeš. Jak vám to zkomplikovalo situaci?

„I tak jsme ale vedli 1:0 a já měl šanci, kdy jsem mohl dát na 2:0. Tam se to zlomilo.“

Útočník Legie Mahir Emreli dal v odvetě dva góly, celkově se proti vám trefil třikrát. Co říkáte jeho produktivitě?

„Dá se říct, že nás porazil sám. To, co on dokázal, my v útoku ne. Je to těžké.“

V samém závěru mohl vyrovnat Peter Olayinka. Jak jste jeho příležitost prožíval?

„To už byl takový hřebíček. S proměňováním šancí máme problém od začátku sezony. Musíme na tom pracovat, protože to sráží naše výkony, které si, myslím, nejsou špatné. Ale pak na tohle dojíždíme.“

Čeká vás Konferenční liga. Co od ní čekáte?

„Je to těžké, protože jsme chtěli minimálně Evropskou ligu. Tu nemáme a strašně nás to mrzí. Ale ty zápasy jsme nezvládli tak, jak jsme měli.“