iSport podcast: Konec éry Plzně. Sportovní i ekonomická tragédie, Viktoria musí prodávat

Pořádně trpký večer zažily české kluby v odvetách play-off evropských pohárů. Jediný Jablonec potvrdil roli favorita, a i ve druhém utkání přejel Žilinu. Plzeň naopak nezvládla druhý zápas s CSKA Sofií a základní skupinu evropských pohárů si potřetí v řadě nezahraje. Co to znamená pro klub a končí Viktoria tak, jak ji známe? Bude muset Plzeň prodávat hráče a v jaké míře? Nakolik poznamenal neúspěch i pozici Michala Bílka?

O tom a celé řadě dalších témat včetně otázek vás, diváků a posluchačů, diskutují v živém iSport podcastu redaktoři deníku Sport Matěj Karmazín a Jakub Konečný. Moderuje Martin Vait.

0:00 Proč končí Plzeň tak, jak jsme ji znali a nakolik bude muset prodávat?

13:05 Co Bílek a jeho budoucnost po krachu v Sofii?

21:56 Proč Tecl neproměňuje šance? Čekají Slavii odchody hráčů a jak by měla nakládat s nabídkami?

42:19 Proč se Slavii nedaří v Evropě a co pro ni znamená Konferenční liga?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 59. Emreli, 70. Emreli Hosté: 45. Ekpai Sestavy Domácí: Boruc – Nawrocki, Wieteska, Holownia (56. Pekhart) – Jedrzejczyk (C), Slisz, Martins (25. Lopes), Mladenović – Josué, Luquinhas – Emreli (80. Muci). Hosté: Kolář – Bah (71. Sima), Kúdela, Zima, Bořil (C) – Hromada (71. Traoré), Holeš – Ekpai, Stanciu (81. Olayinka), Schranz (81. Krmenčík) – Tecl (65. Lingr). Karty Domácí: Holownia, Mladenović, Lopes Hosté: Holeš (č), Ekpai, Kúdela, Bořil Rozhodčí Artur Dias – Rui Tavares, Pedro Ribeiro (všichni POR) Stadion Stadion Wojska Polskiego, Varšava

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 30. Pleštil, 86. Vaníček, 88. Čvančara Sestavy Domácí: Belko – Anang, Minárik (C), Kiwior, Sluka (75. Kaprálik) – Slebodník, Gono, Bičachčjan (75. Myslovič) – Rusnák (83. Goljan), Jibril (83. Jambor), Ďuriš (57. Paur). Hosté: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (73. Vaníček), Kratochvíl (85. Martinec), Považanec (85. Hübschman), Houska, Pilař (85. Malínský) – Doležal (C) (50. Čvančara). Karty Domácí: Slebodník, Paur Hosté: Pleštil, Kratochvíl, Rada Rozhodčí Tohver – Koiv, Klaasen (EST). Stadion Stadion Pod Dubňom, Žilina Návštěva 5122 diváků