Trpišovský: KL je pro nás ekonomicky výhodnější. Holeš? Jasná červená

PŘÍMO Z VARŠAVY | Druhé vyřazení v řadě, i tentokrát se s tím trenér Slavie popasoval statečně, o Jindřichu Trpišovském se nedá říct, že by mu nebylo do řeči. I když na jeho poměry byl celková nálada samozřejmě na draka, zklamání mu šlo vidět z tváře i z vyjádření. Zvláštně působil především výrok, že Konferenční liga je pro klub ekonomicky výhodnější než ta Evropská…

Dobře rozehráno, přesto propadáte do Konferenční ligy. Máte vysvětlení?

„Dostali jsme se do vedení, měli jsme ještě dvě další šance, bohužel jsme nepřidali další gól. Ve druhém poločase jsme v podstatě ze druhé šance inkasovali po centru, když domácí změnili rozestavení. Pak nám po standardní situaci propadl míč do brány. Odehráli jsme ten dvojzápas celkově dobře, ale neproměnili jsme šance, Legia ano, proto vyhrála a postoupila.“

Ty šance měl Stanislav Tecl, v evropských pohárech opakovaně v zakončení selhává, čemu to přičítáte?

„Já jsem hlavně rád, že nejen on, ale celý tým se do šancí dostane. Jednu si Standa v presinku vypracoval sám, když dohrával tu situaci. Jedna věc je ovšem dostat se do šance, druhá to proměnit. Čím to je, to nevím, kdybych to věděl, tak ty góly dávat bude, asi bych mu byl schopný poradit… Každá ta situace je trochu jiná, v té první situaci měl možná střílet dřív, ale zase byl předtím v souboji, kryl si míč. Pořád je lepší se do šancí dostávat než ne, ideálně je samozřejmě proměňovat. Je to asi ten hlavní důvod těch čtyř zápasů, které jsme v předkolech během měsíce odehráli, těch gólů jsme dali málo, vyhráli jsme jen jednou.“

Před vyrovnávací brankou se vám dlouho nedařilo udržet míč, bylo to úbytkem sil, nebo to bylo zkrátka špatně zahrané?

„Myslím, že tím úbytkem sil, mohlo to být znát. Asi šedesát minut jsme byli tou dobou v deseti, je to náročnější, byli jsme dlouho bez míče, v první půli se nám dařilo z toho tlaku dobře dostávat. Možná to bylo i tím, že šel na hřiště Pekhart, změnilo se pro nás nabírání a obsazování hráčů, nahoře hráli Pekhart, Emreli, Lopes, Josue, nás bylo o jednoho míň, možná tím vznikalo, že jsme byli u těch situací pozdě, zaspávali jsme při nabírání. Roli taky hrála ta ztráta míče. Je to složitý, kor v Evropě. My když pět šest minut držíme míč, taky přichází u soupeře chyby. Legie jich využila.“

Hrálo v tom roli i právě vyloučení Tomáše Holeše?

„Zápas to ovlivnilo hodně, hráli jsme v podstatě celé utkání o jednoho míň, ten hráč pak chybí při standardkách, chybí vám v defenzivě i ofenzivě. Pro nás je to klíčový hráč, těšili jsme se, že se nám vrátí do středu hřiště, ale vydržel tam jen tři minuty… S tou kvalitou ofenzivních hráčů soupeře je to pak složitější, ovlivnilo to i naši přípravu. Pět dní jsme si něco chystali, ve třetí minutě to bylo pryč, všechno jinak.“

Jak jste jeho zákrok viděl?

„V reálu ne, přes hráče to nebylo vidět. Až pak na videu, trend je takové zákroky postihovat, za mě jasná červená karta. Ale jde o to, aby to bylo pokaždé stejně trestané. Pak to bude pro fotbal jen dobře.“

Ovlivní tohle vyřazení nějak skládání kádru v příštích dnech, promítne se to odchodů?

„Nebude to mít souvislost, z ekonomického hlediska je pro nás paradoxně výhodnější Konferenční liga než Evropská. Měli jsme jasnou představu o kádru a o počtu hráčů už při bojích o Ligu mistrů, s kým budeme absolvovat celý podzim. Teď šlo o sportovní ambice, z pohledu ekonomiky to žádný rozdíl není.“