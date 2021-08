iSport podcast: Pro Slavii může být šok příležitost. Prodávat bude, ale...

V odvetě play-off Evropské ligy nezazářila ani Slavia, která hrála prakticky celý zápas v deseti, přičemž ztratila vedení, neproměnila tutovky a zahraje si jenom Konferenční ligu. Jak ovlivní čtvrteční výsledky dění na přestupovém trhu, co musí sešívaní zlepšit, aby zvládali zápasy v evropské konfrontaci a budou i slávisté nuceni prodávat své fotbalisty? Měli by slevit ze svých požadavků, aby uhájili rozpočet a velké ambice?

O tom a celé řadě dalších témat včetně otázek vás, diváků a posluchačů, diskutují v živém iSport podcastu redaktoři deníku Sport Matěj Karmazín a Jakub Konečný. Moderuje Martin Vait.

0:00 Proč končí Plzeň tak, jak jsme ji znali a nakolik bude muset prodávat?

13:05 Co Bílek a jeho budoucnost po krachu v Sofii?

21:56 Proč Tecl neproměňuje šance? Čekají Slavii odchody hráčů a jak by měla nakládat s nabídkami?

42:19 Proč se Slavii nedaří v Evropě a co pro ni znamená Konferenční liga?