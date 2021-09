Sparta chce ukázat evropskou tvář i na hřišti. Navzdory neúspěchu v Plzni

Předurčuje ji k tomu její slavná minulost. Přeje si to ambiciózní majitel. Opakovaně o tom mluví sportovní ředitel Tomáš Rosický. A v neposlední řadě kvůli evropské misi na Letnou dorazil i trenér Pavel Vrba. Nejen se zúčastnit, ale prorazit. Jako první stojí v cestě tuhý severský protivník – dánský šampion Bröndby Kodaň. Ovšem v náladě po nárazu v Plzni. „Dostali jsme ránu, srazilo nás to dolů. Byl to soupeř, který nám ukázal, že musíme jít znovu po schodech nahoru,“ našel v sobě sebereflexi sparťanský kouč.

Udělat Spartu znovu konkurenceschopnou na starém kontinentu. Přání všech fanoušků, kteří však poslední sezony se závistí sledují, jak si jejich sny plní Slavia – rival z druhého břehu Vltavy.

I Sparta se ale posouvá: vybudovala zbrusu nové tréninkové zázemí, do prvního týmu přivádí vlastní odchovance, snaží se rozumně pracovat s rozpočtem, zapracovala na své identitě, na poli PR a marketingu posouvá v tuzemsku trendy o patro výš. To jsou rysy zavedené evropské značky.

Avšak skutečná světová úroveň, kterou ocení za hranicemi, pořád leží především na hřišti. Tam, kde Pražané poslední roky zůstávají za očekáváním veřejnosti.

Momentálně se však letenský klub ocitá v bodě, kdy už musí vystoupit ze slávistického stínu. V Evropské lize vyfasoval skupinu, která jej předurčuje k ambicím. Koneckonců je to přání i Tomáše Rosického. „Konfrontace s předními evropskými hráči je důležitá. Přeji si, aby se krom týmového a hráčského vývoje chtělo i postoupit. Věřím, že se hráči zlepšili, posunuli a že nehledě na soupeře ve skupině půjdeme dál,“ pronesl sportovní ředitel ještě před losem skupiny.

I on bude dnes večer ve Vilfort Parku dohlížet na Vrbu a spol., jak plní zadání. Odhodlání uspět v dánské metropoli proti zdejšímu mistrovi však kalí události z posledního víkendu. Před Spartou ležela jedna z největších výzev posledních sezon – po 10 letech vydrancovat plzeňské Štruncovy sady. Ukázat, že už umí skolit kdejakého protivníka. Nestalo se. Sparťané se po dálnici D5 vraceli směr Praha se zkroušenou náladou.

„Narazili jsme na soupeře, který je na úrovni, se kterou se chceme potkávat. Teď nás čeká zápasový blok, který ukáže, jakou máme sílu. Pokud to nezvládneme, bude to špatně,“ alarmoval letenskou partu kouč Pavel Vrba.

Přitom to byl on, kdo se pod nepříjemnou porážku podepsal, když mu nevyšel tah se zařazením Lukáše Štetiny do stoperské dvojice k Filipu Panákovi. Nedobře se jevil i Michal Sáček jako kreativní hráč pod Adamem Hložkem. Podobné pokusy se na evropské scéně neodpouští. Jakékoli zaváhání se trestá. To se však opakovat nebude. Vrba před utkáním potvrdil, že sestava bude oproti zahajovací jedenáctce v Plzni odlišná.

„Potkali jsme se s protivníkem, po kterém jsme byli nuceni si říct: Pánové, musíme se vrátit k některým věcem, kterým jsme se tolik nevěnovali. Musíme se poučit z chyb v defenzivě. Kdybychom takhle hráli i v dalších zápasech, soupeři nás potrestají,“ reagoval kouč včera na tiskové konferenci.

Nyní přichází jeho chvíle. Moment, kdy má ukázat své umění. Kdy projeví silné stránky, se kterými si získal přízeň v době zlaté éry plzeňského fotbalu – schopnost připravit zápasový plán, nachystat hráče, ale také umět zareagovat. Například na z Česka neobvyklou formaci se třemi stopery, se kterou Bröndby běžně nastupuje, a kterou v posledních duelech maskovalo s klasickou čtyřkou.

Zlatou cestu z minulé sezony sice v dánské metropoli momentálně připomínají jen fotky a památeční série oblečení ve zdejším fanshopu, ale stále se jedná o tuzemského mistra, který na konci srpna srazil silný Midtjylland a v předkolech Ligy mistrů trápil rakouský Salcburk.

„Viděl jsem několik jejich zápasů. Nejsou v optimální pohodě, ale duel s Midtjyllandem mi hodně ukázal: byli důslední, trpěliví a dali dva góly, i když nedominovali. Očekávám, že se proti nám vydají na maximum,“ tuší Vrba, co Spartu čeká.

Zároveň ale před sebou má příležitost, pomocí které může kritikům vyvrátit mylné představy o sparťanské neschopnosti adaptovat se na současném evropském poli. Letenští nutně potřebují navrátit režim, který v jejich prostředí panoval před odvetou s Rapidem Vídeň: zdravé napětí, obětování se, víra v sebe samotné a především demonstrace síly v reálném čase.

To byly aspekty, jež dovedly Vrbovo mužstvo k velkému obratu, po němž předvedl svůj oslavný kotoul i pražskému publiku. O měsíc později v Plzni chyběly a byl to i právě uznávaný kouč, kdo v prvním těžkém ligovém testu sešněroval tým do kazajky.

I proto jednou z důležitých neznámých dnešního večera zůstává, zda kdysi veleúspěšný trenér a jím sestavený kádr dokáže slavnou značku na evropský stupínek skutečně posunout. Ostatně, vždyť i sám Vrba na velký evropský zářez, jenž by oprášil jeho renomé, už nějaký ten pátek čeká.