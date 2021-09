Kouč je blázen, psal skrytě šéf soupeře Sparty. Skončili oba, ale dnes...

PŘÍMO Z KODANĚ | Naťukal na klávesnici jméno Oscar, přihlásil se na fanouškovské fórum a už to jelo. „Trenér? Ignorant!“ nebral si servítky jeden z diskutujících, jenž u ostatních přispěvatelů válel díky insiderským informacím. „Sportovní ředitel? Absolutně nekompetentní člověk,“ přistálo v jiném příspěvku. Fanoušci žasli. Měli ve své komunitě člověka s infem z první ruky. Po několika měsících se však provalilo, že pod pseudonymem vystupuje prezident a jeden z akcionářů Bröndby Kodaň, dnešního soupeře Sparty v Evropské lize.

Sociální sítě v rukou vrcholných klubových představitelů nepřináší vždy jen dobré PR a co nejbližší cestu k názoru fanouška. Jan Bech Andersen, prezident a jeden z akcionářů Bröndby Kodaň, před více než pěti lety posunul komunikaci s příznivci dánského celku na jinou úroveň.

„Tu slavnou story z roku 2016 znáte? Byla to velká ostuda,“ ptá se mě Ole Hoffskov, redaktor dánského magazínu Tipsbladet. A připravuje mě na neuvěřitelné vyprávění, které kdysi šokovalo celou zemi.

Prezident Bröndby dlouhé měsíce vynášel interní informace a snažil se ovlivnit názory na fanouškovském diskusním fóru SydSiden Online. Jako nástroj používal synův účet pod jménem Oscar, jak se mimo jiné Bechův potomek skutečně jmenuje.

„Víte, kolik bere nejdražší hráč Johan Elmander? A kolik jeho plat ukrajuje z celkového rozpočtu?“ insidersky dráždil ostatní členy fóra. Na paškál si vzal i svoje podřízené. Někdejšího sportovního ředitele Pera Ruda nazval „absolutně nekompetentním člověkem“. „Jeho devět z deseti rozhodnutí je úplně mimo. Kolik ten chlap stál klub peněz. Neskutečné,“ odkazoval se na dobré informace z celku. Rud byl navíc po nějaké době z Bröndby vyhozen.

Fanoušci nevěřili...

Řeč přišla i na trenéra Thomase Franka, který u mužstva už přes tři roky působil. „Jeho angažování je největší blbost, jakou Aldo Pedersen (generální ředitel) vymyslel. Vzít do klubu někoho, kdo nikdy netrénoval dospělé chlapy a hrál fotbal jen s dětmi. Neskutečné. Frank je navíc normální ignorant, který dělá bláznivá rozhodnutí,“ napsal Bech.

Nebýt obrovské minely, zřejmě by si zvesela dál pouštěl pusu anonymně na špacír, jenže při jednom z příspěvků si zapomněl svůj účet přepnout na synův. Fanoušci zprvu nevěřili, že se skutečně jedná o jednu z nejvýše postavených osob klubu. Dánský sportovní kanál TV 2 však vypátral, že se skutečně jednalo o Bacha.

„Bylo to šílené,“ vzpomíná Hoffskov. „Fanoušci zuřili. Bach se všem omluvil, ale následky to mělo i tak obrovské. Jak on, tak i trenér v klubu postupně skončili.“

Trenér Thomas Frank, jenž letos na jaře dovedl Brentford do Premier League, po několika dnech od provalení skandálu skutečně rezignoval. Své pozice se vzdal i Bech. „Vzhledem k obrovskému tlaku médií jsem se rozhodl, že své místo opustím. Má finanční podpora klubu však bude i nadále pokračovat,“ pronesl v klubovém prohlášení.

Pravdou je, že finanční podporu kodaňský celek potřeboval jako sůl. Za rok 2015 vykázal ztrátu 17 milionů dánských korun (přibližně 58 milionů Kč), což tehdy odnesl výkonný ředitel Soren Vadmand. „Jenže znáte to: peníze však hýbou světem. A Jan Bech je velmi bohatý člověk,“ rozhazuje rukama Hoffskov.

A tak se Bech znovu objevil na scéně. I nadále sponzoroval Bröndby a v roce 2019 se bez okolků rozhodl opět kandidovat na prezidenta klubu. Úspěšně. Dánského mistra řídí vládce diskuzí dodnes.