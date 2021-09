Čelůstka: Nechat se vyprovokovat? To by bylo špatně. Řekl, jak uspět

Vrcholí náročný program Sparty, kdy se v několika týdnech utkala s Plzní, Bröndby a nyní vás krátce po sobě čekají Rangers a Slavia. Jak tým vnímá pro vývoj zbytku sezony tento klíčový týden?

„Program máme náročný, ale tak už to ve Spartě chodí. I co se týká síly našich soupeřů. O to víc musíme být zapnutí, soustředění a odevzdat se na hřišti na maximum.“

Patříte k nejzkušenějším hráčům – budete nějak apelovat na mužstvo, aby se duel s Rangers nezvrhlo podobně jako na jaře, kdy na jeho půdě hrála Slavia?

„Jejich zápas jsme samozřejmě sledovali, ale nyní tu stojí Sparta a my se chceme plně soustředit pouze na svůj výkon. Co se tehdy stalo, jde úplně mimo nás. Chceme proti Rangers uspět a vyhrát. Kdybychom se měli nechat vyprovokovat zbytečnými věcmi na hřišti, nebo řešit co se stalo na jaře, bylo by to špatně.“

Co už víte o přednostech skotského soupeře?

„Je to historicky velmi úspěšný tým. Očekáváme, že budou nepříjemným soupeřem. Poslední výsledky a postavení v tabulce hovoří za vše. Náročný a agresivní tým, se kterým se budeme muset popasovat. Nesmíme je nechat hrát jejich hru. Musíme to být my, kdo bude tvořit, kdo bude na balonu a bude přehrávat soupeře kvalitou. Na míči jsme hodně silní, navíc máme v ofenzivě velmi dobré běžce, kteří umí být nebezpeční. Pokud se nám podaří mít zápas pod kontrolou a využijeme naše rychlé hráče, můžeme pomýšlet na úspěch.“

V Kodani jste chválil tým za pracovitý výkon, ale zároveň dle vašich slov chyběla nadstavba v podobě vstřelené branky. Co se musí změnit, abyste tentokrát vyhráli?

„Ideálně vstřelit pět gólů jako ve Zlíně. Ne, s Rangers nás čeká úplně jiné utkání, toho jsme si samozřejmě vědomi. Opět budeme chtít vycházet z dobré obrany, protože bez ní se vyhrávat nedá. Jak už bylo zmíněno v Kodani, aby bod z venku měl svoji váhu, budeme chtít doma vyhrát a ukázat ve skupině směr, kterým chceme jít.“

Pomohou vám proti Rangers dvě výhry proti Celtiku z minulého ročníku Evropské ligy?

„Dva zápasy proti Celtiku se nám povedly až nad očekávání. Hlavně výsledkově. Ale rok je ve fotbale dlouhá doba. Za druhé každý zápas je jiný, nesmíme se nechat uchlácholit, že nám to proti Skotům jdeme. Rangers jsou v první ve skotské lize, moc branek neinkasují, bude to zápas, který nás bude stát hodně sil a rozhodně to nebude jednoduché utkání.“

Původně měl být stadion kompletně zavřený, ale regule dovolují, aby vás přišly podpořit alespoň děti s doprovodem. Jak se na takovou nezvyklou kulisu těšíte?

„Když jsem se dozvěděl o trestu od UEFA, vnímal jsem fakt, že mohou přijít na stadion aspoň děti, velmi pozitivně. Atmosféra na stadionu bude trochu jiná, než bývá obvykle, ale aspoň nějaká bude. Bez lidí to bylo pro fotbal hodně špatné.“

