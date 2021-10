Úkol Sparty: Skolit obra z Francie, díl III. Ukáže se, na co máme, ví Vrba

Rok ve znamení Francie. Za posledních 12 měsíců čeká Spartu již třetí elitní mužstvo z Ligue 1. Po loňské zkušenosti s Lille a letní bitvě s Monakem na Letnou přijíždí Olympique Lyon. Dle současné tabulky o level vyšší šarže. Přesto Pavel Vrba doufá v úspěšnou noc. „České kluby umí s favority uhrát dobrý výsledek. Jakýkoliv bod by nám nejspíš zajistil poháry i na jaře. A to je hodně lákavé,“ zasnil se kouč Letenských. Před utkáním sledujte speciální studio iSport.cz s Ladislavem Vízkem.

Když se na konci srpna losovala základní skupina Evropské ligy, sešli se na Letné generální ředitel František Čupr, sportovní ředitel Tomáš Rosický a bývalý hráč a trenér brankařů Daniel Zítka.

Na čem panovala shoda?

Hlavně ne francouzského soupeře. Přání vyhnout se dalšímu celku z Ligue 1 se však Pražanům nesplnilo. Na losovacím aktu v Nyonu přiřkli Spartě do skupiny Lyon. „Těžká skupina,“ vydechl tehdy Čupr. „Nechtěl jsem do Francie. Po zkušenostech s Lille a Monakem víme, že jsou tamní týmy hrozně silné.“

„Čeká nás podobná kvalita, jako bylo Monako,“ přitakal Pavel Vrba ve středu den před výkopem. V paměti měl kulisy letní konfrontace s knížecím klubem. Sparta na tým Nika Kovače nestačila. Mužstvo z riviéry demonstrovalo kvalitu a zkušenosti v obou vzájemných zápasech.

„Naši mladí kluci viděli evropskou extratřídu. Rychlost a šikovnost hráčů Monaka byly na vysoké úrovni,“ uznal tehdy kapitán David Pavelka po venkovní odvetě, kterou Pražané prohráli 1:3.

Od 3. předkola Ligy mistrů uběhly téměř tři měsíce. Na Letné věří, že jsou o kus dál. Mandát jim k tomu dává hned několik důvodů: čtyři body ze zápasů s Bröndby a Rangers, po 14 zápasech skalp domácího hegemona Slavie a reprezentace opět jeví zájem o jejich hráče.

„Bude to zápas, který nám ukáže, na co doopravdy máme. Z mého pohledu panuje k Lyonu obrovský respekt, ale budeme chtít předvést to nejlepší, co v nás je. Jakýkoliv bodový zisk pro nás pravděpodobně znamená postup ze skupiny. A to je velmi lákavé,“ vnímá Vrba důležitost utkání.

Jestli ovšem někdo ve střední Evropě za poslední rok pocítil obrovskou sílu klubů z Francie, je to právě Sparta. Loni ve skupině Evropské ligy čelila Lille, které na konci sezony vyhrálo Ligue 1. Resultát? Oba zápasy bez výhry. V létě v boji o Ligu mistrů přišlo do cesty Monako. Výkonnostní rozdíl byl o třídu výš. Rudí opět nedokázali najít způsob, jak dominantní mužstvo přelstít.

Série bez výhry nad klubem ze země galského kohouta na domácím hřišti se tak protáhla na dlouhých 30 let. Naposledy sparťané slavili v roce 1991, kdy v 2. kole Poháru mistrů porazili Olympique Marseille. Rudý dres v té době oblékali Horst Siegl, Martin Frýdek, Václav Němeček či Lumír Mistr a drtivá většina současného kádru Sparty ještě nebyla na světě.

Nyní přichází třetí pokus během posledních 12 měsíců. Vrba věří, že po utnutí šňůry v derby může Letná zažít další velký večer. „České týmy umí překvapit a uhrát dobrý výsledek i proti jasným favoritům. Aspoň mám takovou zkušenost s Plzní, že se nám to několikrát povedlo. Věřím, že čtvrteční večer prožijeme podobně a Lyon hodně potrápíme,“ zavzpomínal trenér na zlatou éru plzeňského fotbalu.

Lyon však přijíždí do Prahy s vizitkou mužstva, které loni v srpnu senzačně vyřadilo Manchester City z Ligy mistrů. O víkendu navíc svěřenci Petera Bosze porazili i Monako (2:0). A ač jej v lize občas potkají výsledkové výkyvy, jména na soupisce budí respekt.

„Zápasy s Monakem, Rangers, Bröndby pro mě byly ukázkou kvality Lyonu. Všechny zvládl skvěle. Budeme chtít soupeři znesnadnit sílu jeho ofenzivy. Čeká nás kvalitní protivník. Upravíme tomu i taktiku. Nastoupí jiní hráči než s Pardubicemi,“ nastínil Vrba.

Zápasový plán je zřejmý – do třetice výrazněji potrápit dalšího francouzského obra. „Pokud získáme jakýkoliv bod, budu spokojený,“ nastavil laťku sparťanský trenér.