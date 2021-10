ANKETA: Vrba má směr, ale hotovo není. Snese Sparta evropská měřítka?

V prvních dvaceti minutách zápasu Sparta v Evropské lize drtila slavný Olympique Lyon a vedla 2:0, nakonec se ale musí smířit s porážkou a vzít si ze čtvrtečního večera lekci? Snesl výkon rudých porovnání s evropskou špičkou? A co o nich vypovídá obrat. Odpovídali Jan Koller, František Komňacký, Vlastimil Palička a Karel Krejčí.

Jan Koller Historicky nejlepší střelec reprezentace, expert deníku Sport Šlo ze strany Sparty o výkon, který snesl evropská měřítka? Ofenziva v pořádku, defenziva ne „Pokud máme mluvit o evropských měřítkách, Sparta je naplnila především v ofenzivě. Tři góly proti Lyonu jsou fajn počin, Letenští mají na čem stavět. Problém je, že sparťanští ofenzivní hráči často nestačí včas přepnout, aby mohli hned plnit defenzivní úkoly. Podívejte se třeba na Ajax: v úterním zápase Ligy mistrů s Dortmundem hrál hodně ofenzivně, ovšem zároveň skvěle bránil. Tohle ještě Sparta nemá vychytané – a tým na úrovni Lyonu tyhle mezery dokáže potrestat." Proč za stavu 2:0 nedokázala více kontrolovat utkání? Co to o ní vypovídá? Škoda gólu na 2:1 „Sparťané měli skvělý začátek a na soupeře vletěli, ale přibrzdil je inkasovaný gól na 2:1 na konci první půle. Osudový moment. Pokud dáte Lyonu byť jen malý prostor, dokáže se vrátit do zápasu. Po prvním poločase ztrácel jediný gól a Sparta mohla snadno znervóznět, tým je pořád křehký. Pro mladé hráče je to obrovská zkušenost, z které se můžou ještě na podzim poučit a postoupit ze skupiny."

František Komňacký Bývalý trenér i mj. asistent reprezentačního trenéra Šlo ze strany Sparty o výkon, který snesl evropská měřítka? Prvních pětadvacet minut ano „Evropská měřítka sneslo prvních pětadvacet minut. V těch hrála Sparta výborný fotbal, plný pohybu, agresivity, důrazu, s tahem na bránu. Dvě branky nebyly náhodné, ale výsledkem stylu hry, který nasadila. Pak se projevila větší individuální kvalita soupeře, Lyon má lepší hráče. Když začali hrát nadoraz, bylo vidět, že jsou dál. Spartu bych evropským mužstvem ještě nenazýval, ale pokud půjde dopředu stylem, jakým ukázala prvních pětadvacet minut, může se jím stát." Proč za stavu 2:0 nedokázala více kontrolovat utkání? Co to o ní vypovídá? Mužstvo ještě není hotové „Vypovídá to o tom, že mužstvo ještě není hotové a ještě není schopné udržet úroveň hry jako na začátku. Hlavní rozdíl ale vidím ve vyšší kvalitě hráčů Lyonu. Sparta je na dobré cestě, ale ani zdaleka nemá za sebou takový počet zápasů v takovém tempu a proti takové kvalitě. Nevidím to ale jako problém, prohrát s Lyonem není ostuda. Pro hráče je to, jak příznačně řekl Pavel Vrba, životní škola."

Vlastimil Palička Bývalý trenér Jablonce, Zlína či Olomouce Šlo ze strany Sparty o výkon, který snesl evropská měřítka? Pod Vrbou jde správnou cestou „Líbí se mi, jak Sparta v poslední době hraje. Pod trenérem Vrbou jde správnou cestou. Hned po získání míče se snaží hrát co nejrychleji a na co nejméně doteků zakončit. Hraje tak, jak současný fotbal vyžaduje. Tohle jsem v její hře viděl i proti Lyonu, hlavně v první půlhodině." Proč za stavu 2:0 nedokázala více kontrolovat utkání? Co to o ní vypovídá? Chybí zkušenosti, Lyon přidal „Ukázalo se, že na nadprůměrnou skupinu klubů, do níž Lyon počítám, ještě nestačí, chybí jí zkušenosti. Hra po vedení 2:0 nebyla z její strany už tak aktivní, napadání nebylo už tak důsledné. A také mi přišlo, že hráči Lyonu pochopili, že Sparta má vyšší kvalitu, než čekali, a začali hrát koncentrovaněji a aktivněji. V prvních třiceti minutách se v soupeři asi zmýlili, ale to je věc Lyonu, nechci snižovat výkon Sparty. Navíc si myslím, že to, co předváděla Sparta první půlhodinu, nejde hrát celých devadesát minut."