Evropská Sparta? Vrbův tým vstříc největšímu testu, Lyon drží odpověď

PŘÍMO Z LYONU | Tři zápasy, čtyři body po kapsách. Sparta zatím prochází kontinentální misí obstojně, v odehrané polovině základní skupiny Evropské ligy je reálně ve hře o postup do jarní šestnáctky. S každým dalším utkáním ale musí potvrzovat, že na tuhle úroveň skutečně patří. Že na ni má, že se v ní neocitla jen tak náhodou. Dnes večer (od 18:45) to v Lyonu navíc nebude maturita, ale rovnou státnice. „Rozdáme si to s nimi,“ burcuje kouč Pavel Vrba před konfrontací se superfavoritem.

Stojí tak trochu uprostřed ničeho. Mimo městský ruch metropole regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Z centra Lyonu to je autem dobrých dvacet minut jízdy, v denní špičce klidně dvojnásobek.

Groupama Stadium. Supermoderní aréna, do které se slavný Olympique Lyon přestěhoval zkraje roku 2016. V její nedaleké blízkosti se rozkládá bludiště travnatých ploch, zdejší tréninkové centrum. O kus dál potom pár obydlených satelitů pro lidi, kteří si nepotrpí na švitoření uvnitř téměř půlmilionového města.

Právě tady bude dnes večer Sparta čelit své dosud největší výzvě. Lyon, to je známka kvality. Klub, jenž kvalitou kádru i zázemím patří spíš o úroveň výš. Do Ligy mistrů. Letenští se s ním ale pofackují o body v rámci základní skupiny Evropské ligy.

„Určitě si to s nimi půjdeme rozdat. Ale uvidíme, jak to bude vypadat přímo na hřišti. Osobně očekávám, že Lyon bude ještě daleko silnější než v Praze,“ nepochybuje sparťanský kouč Pavel Vrba.

Ve Francii to ale nebude čistě o výsledku. Ten je důležitý, samozřejmě, Pražané ale mají možnost demonstrovat, že v téhle váhové kategorii nejsou omylem. Před startem kontinentální pouti to totiž bylo často otevírané téma.

Je Sparta dostatečně silná a moderní, aby obstála? Najde v sobě evropský rozměr, o kterém opakovaně mluvili trenér Pavel Vrba i sportovní ředitel Tomáš Rosický? Dnes do Čech přilétne další část odpovědi.

„Lyon patří mezi top evropská mužstva, je to ta nejvyšší kvalita. Sám jsem moc zvědavý, jak si s tím poradíme. Zároveň jsem ale přesvědčený, že o postupu rozhodou poslední dvě utkání s Rangers a Bröndby,“ říká Vrba.

Zatím se nicméně Adam Hložek a spol. drží solidně. Ve všech třech odehraných zápasech byli konkurenceschopní. Čtyři body, to není špatná vizitka. Byť mohlo být ještě lépe, kdyby sparťané našli v Kodani o kousek víc odvahy. A teď co? Dlouhodobý trend? Nebo jen klamavá souhra náhod? Odpověď může přijít záhy.

Teď totiž přijde ta nejnáročnější prověrka. V domovině mančaftu našlapaném zvučnými hráči. Proti Houssemu Aouarovi, Lucasi Paquetovi či Karlu Tok Ekambimu. A taky proti bouřícím ochozům. „Očekáváme, že dorazí přes čtyřicet tisíc lidí. Naši fanoušci si zápasů v Evropské lize váží, určitě si nenechají ujít ani Spartu,“ vykládal necelých čtyřiadvacet hodin před výkopem jeden z klubových zaměstnanců.

Na hosty tak čeká před sedmou večerní pořádná lopota. Vykutat z Lyonu nějaké body, to bude úkol z kategorie nejtěžších. A Letenští jsou si toho velice dobře vědomi.

„Sice jsme proti nim už jednou stáli, ale nedá se říct, že bych byl klidnější. Když jsem viděl, co dokážou s balonem… Musíme předvést to, co nám fungovalo doma. Tedy rychlý přechod do útoku, to nevoní nikomu,“ nabízí jeden z možných receptů stoper Filip Panák.

Zafunguje? Večer bude jasno. Mimo jiné i o tom, jak moc je současná Sparta evropská…