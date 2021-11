Krejčí zpět v základu: Lyon má útok najetý, postup si musíme uhrát sami

PŘÍMO Z LYONU | Před dvěma týdny vstřelil v Praze Lyonu gól, to byl ještě v roli střídajícího hráče. Ve čtvrtek ve Francii už záložník Ladislav Krejčí mladší nastoupil v základní sestavě, vůbec poprvé od konce července. Solidní výkon mohl korunovat dalšími dvěma zářezy, ve vyložených šancích ale tentokrát selhal. „Nejvíc mě mrzí, že jsme inkasovali na vlastních zbytečných ztrátách,“ prohodil zklamaně talentovaný středopolař.

Se soupeřem jste dlouho drželi krok, vytvořili jste si řadu dobrých šancí, ale nakonec prohráli rozdílem třídy. Máte rozporuplné pocity?

„Mrzí mě to hodně. Myslím, že organizačně jsme to zvládli lépe než v prvním utkání, rozdíl ve výsledku je ale větší. To je mi líto. Rozhodla skvělá individuální schopnost hráčů soupeře, byli výborní. Lyon má skvělou útočnou fázi, dokážou si navzájem vyhovět, jsou sehraní. Tou kvalitou dokážou dělat kombinace, velký respekt k nim.“

Stejně jako v Praze jste zvládli velice dobře první poločas. Co jste si říkali v kabině před tím druhým?

„Že se hlavně musíme držet našeho stylu napadání, který jsme chtěli aplikovat. Věděli jsme, že jejich rozehrávka i přechodová fáze jsou ukázkové, mají to fakt najeté. Dařilo se nám to většinu času, po několika našich nepřesnostech ale hrozili a dali i góly. To mě mrzí úplně nejvíc.“

Výsledek mohl být jiný, kdybyste proměnil dvě velké příležitosti. Jak jste oba momenty viděl?

„Při první situaci stihl dát obránce přede mnou nohu, tím to zvedl nad branku. A u té hlavičky jsem se soustředil na to, abych byl ve výhodnějším postavení než stoper. Když jsem pak byl ve vzduchu, už jsem neměl tolik času na umístění a šlo to bohužel doprostřed.“

V základní sestavě jste nastoupil poprvé od konce července. Jak jste se cítil po fyzické stránce?

„Bylo to pro mě hodně náročné. Posuny v prostoru byly intenzivní, navíc jsem se snažil doplňovat útočnou fázi až do vápna. Mám radost, že jsem zápas zvládl celý zápas a doufám, že to bude už jenom lepší.“

Těší vás remíza v souběžně hraném utkání Bröndby s Rangers?

„Jsme za to rádi, ale dopředu jsme věděli, že to bude o posledních dvou zápasech. Tam se rozhodne o postupu. Pro nás je tohle lepší výsledek, ale musíme si to uhrát sami.“