Klíčový Hancko, chytrý Hložek i Vrba v ráži. Co ukázala Sparta?

Postoupit ze skupiny Evropské ligy se jim nepodařilo. Sparťané ale vybojovali alespoň náplast v podobě účastí v jarní fázi Konferenční ligy. Dostala je tam čtvrteční výhra 2:0 nad kodaňským Bröndby. Gólem se při ní blýskli Dávid Hancko s Adamem Hložkem. Po utkání na sebe pro změnu upozornil trenér Pavel Vrba. Co nabídl souboj sparťanů s dánským mistrem?

Hložkova chytrost Důležitou roli sehrál sparťanský klenot už před prvním gólem. Právě on byl faulován v blízkosti pokutového území. Dobrou pozici následně proměnil v gól Dávid Hancko. Po přestávce už to byl sám Hložek, kdo skóroval. Doběhl brankářem vyražený míč po střele Jakuba Peška, hbitě se otočil a levačkou jej poslal téměř z nulového úhlu po zemi do branky mezi gólmanem a bezmocnými obránci. Šlo zároveň o první trefu devatenáctiletého útočníka v základní skupině Evropské ligy. Dosud se na této úrovni trefil jen v předkole EL na hřišti Trabzonsporu před dvěma lety. Sparťanský útočník Adam Hložek v utkání Evropské ligy proti dánskému Bröndby • Foto Blesk:TONDA TRAN

Klíčový střelec Hancko Od snoubenky Kristýny Plíškové se před zápasem s Rangers dozvěděl radostnou zprávu: „Budeš tátou,“ slyšel obránce Sparty Dávid Hancko. Následně rozhodl o výhře Sparty 1:0. Zamilovaný pár se společně rozhodl v týdnu o očekávaném přírůstku oznámit světu. A slovenský fotbalista se znovu trefil. Těsně před přestávkou poslal k tyči trestný kop a nasměroval Letenské k výhře nad Bröndby. „Je pěkné, že to takto vyšlo. Jsem šťastný, velmi se těším,“ prohlásil Hancko na tiskové konferenci po utkání. Slovenský obránce Dávid Hancko se raduje z gólu proti Bröndby • Foto Beránek / Sport

Wiesnerův blackout Sparta sice vedla pohodlně 2:0, ale v Pavlu Vrbovi muselo pořádně hrknout. Běžela 57. minuta a obránce Tomáš Wiesner si nechal během deseti minut vystavit dvě hloupé žluté karty. První přišla po roztržce s Blasem Riverosem, kdy na něho vystartoval, a došlo na strkanici. Druhá za zbytečné sáhnutí po soupeři na polovině hřiště. Anglický rozhodčí Craig Pawson ani na vteřinu nezaváhal a sparťanského beka poslal do sprch. Ani hráči dánského mistra ale nepředvedli zrovna ukázněný výkon. Anis Ben Slimane nejdříve v prvním poločase zboural Adama Hložka a v druhé půli poslal k zemi unikajícího Dávida Hancka. I jemu to sudí sečetl a počet hráčů na hřišti srovnal opět do rovnováhy. Sparťanský obránce Tomáš Wiesner byl v utkání proti Bröndby vyloučený • Foto Beranek / Sport

Druhé místo zůstalo v Kodani Mít je k dispozici, juchalo by se ve čtvrtek na Letné rozhodně o dost více. Slavil by se postup do jarní fáze Evropské ligy. V konečném důsledku by totiž Sparta byla o bod před Rangers. Řeč je o dvou bodech, které Sparta ztratila při remíze v Kodani. Že byl dánský protivník k poražení, naznačují i jeho výsledky v základní skupině. Celkem z pěti zápasů urval pouhé dva body. Oba na domácí půdě. V září bral Pavel Vrba plichtu jako dobrý vstup do soutěže. Na konci může jen litovat. „Jsem rád, že jsme uhráli sedm bodů a v Evropě pokračujeme. Bröndby je dánský mistr, Rangers zase skotský. Z mého pohledu to byla těžká skupina. Jsem rád, že jsme poslední utkání zvládli,“ odmítl kouč zpětně zpytovat svědomí. Sparťanský záložník Filip Souček v utkání proti dánskému Bröndby • Foto Beránek / Sport