Souček (zase) srazil Sevillu: Jeden z NEJ zápasů! Chválil hrdinu z Ukrajiny

Čtvrteční noc měla grády. Hlavně pro Tomáše Součka – zatímco „jeho“ Slavia válčila s Lincem a vybojovala postup v Konferenční lize, on v dresu West Hamu v Evropské lize výraznou měrou přispěl k vyřazení šestinásobných šampionů ze Sevilly. „Jeden z nejlepších zápasů, který jsem tu hrál,“ usmíval se střelec branky, která zápas poslala do prodloužení. V něm zase udeřil ukrajinský hrdina posledních dní.

West Ham vstupoval do domácí odvety se Sevillou s jednobrankovým deficitem. A mohlo být i hůř, velkou šanci Júsufa En-Nesjrího ale parádním zákrokem vychytal Alphonse Aréola, který v brance „kladivářů“ nahradil letitou jedničku Lukasze Fabianského.

Ještě před poločasem přišla Součkova chvíle – český záložník naskočil na centr Michaila Antonia a hlavou zařídil, že si West Ham od Sevilly vyžádá prodloužení. Potvrdil navíc, že se mu proti Seville daří, dal jí gól i za Slavii při památné výhře sešívaných 4:3 v osmifinále Evropské ligy 2018/19.

„Byl to jeden z nejlepších zápasů, který jsem tu hrál. Od začátku byla skvělá atmosféra. Nikdy na to nezapomeneme,“ usmíval se český záložník na tiskové konferenci.

V prodloužení měl, znovu hlavou, další velikou šanci, nakonec byl ale hlavním hrdinou někdo jiný. Ukrajinský útočník Andrij Jarmolenko dorazil do odkryté branky Fornalsovu střelu a rozhodl o tom, že „kladiváři“ jdou dál, zatímco tým spojený s dominancí v Evropské lize končí. „Sevilla byl jeden z nejtěžších týmů, který nám mohl padnout. Když můžeme porazit je, tak můžeme porazit kohokoli,“ tvrdil sebejistě Souček.

A smekl před hrdinným parťákem. Zkušený útočník Jarmolenko prožívá peklo, při ruské invazi do jeho rodné Ukrajiny trpí i jeho rodina a nejbližší. Fotbal mu dodává jediný útěk od kruté reality jeho domoviny, a zatím ho inspiruje k velkým výkonům – 32letý Ukrajinec pomohl o víkendu gólem k ligové výhře 2:1 nad Aston Villou, teď další trefou rozhodl o postupu svého klubu.

„Nemohl jsem uvěřit, že to byl zase on,“ usmíval se Souček, když se jej reportéři na Jarmolenka ptali. „Mám z něj velkou radost, už o víkendu jsem říkal, že si gól zasloužil, a teď se trefil znovu. Teď prožívá nejtěžší období v životě, a přesto dokáže hrát takhle skvěle. Mám k němu velkou úctu.“

Nadšení nedokázal skrýt ani trenér David Moyes. „Dneska jsme byli ohromní! Zasloužili jsme si to, byl to skvělý večer, který jsme si moc užili,“ zářil skotský kouč. „Jsme favorité na celkové vítězství? Ne. Ale vyřadili jsme mnohonásobné šampiony a to nám dodá mnoho sebevědomí. Pořád šplháme po hoře, a zatím jsme ještě v základním táboře. Kdo by to byl před dvěma roky řekl, že takový zápas odehrajeme… ale pořád vidím velkou šanci na další zlepšení,“ ujistil.

West Ham se do čtvrtfinále Evropské ligy dostal při své premiérové účasti ve vyřazovací části, do toho se stal prvním anglickým týmem, který dokázal vyřadit hegemona soutěže Sevillu. „Kluci byli dneska neuvěřitelní“ shrnul vše na Twitteru zadák Vladimír Coufal, toho času na marodce. „Kladiváři“, čtvrtfinalisté Evropské ligy a šestý tým tabulky Premier League, mohou v této sezoně dojít ještě hodně daleko.