Končící legenda West Hamu dojala: pláč po postupu a úklid kabiny

Vladimír Coufal během utkání v Lyonu, ve kterém West Ham vybojoval postup do semifinále Evropské ligy • ČTK / AP / Laurent Cipriani

Je obrovskou klubovou legendou, kromě dvou krátkých hostování vlastně nikde jinde nikdy nehrál. Mark Noble toho v barvách West Hamu zažil spoustu, boje o záchranu i sestup z Premier League. O to víc si užívá současné úspěšné období. Po historickém postupu do semifinále Evropské ligy přes Lyon se na internetu objevila fotografie, jak spokojený kapitán „Hammers“ pláče dojetím. A fanoušci také ocenili, že se ve Francii pustil do úklidu kabiny.