Trávník o Fenerbahce: Špatní hráči tam nechodí. Recept pro Slovácko?

PŘÍMO Z ISTANBULU | Jako jediný z týmu dal ve své kariéře gól slavnému Fenerbahce. Navíc na jeho hřišti. Michal Trávník to dokázal v minulé sezoně, kdy hostoval v Kasimpase. „Ale prohráli jsme 1:2,“ zkazil mu výsledek radost z individuálního počinu. Ve čtvrtek večer dostane šanci na reparát se Slováckem. „Čeká nás obrovská kvalita na všech postech,“ věděl kreativní záložník.

Představte současný výběr Fenerbahce.

„Je to stejné jako u všech velkých klubů v Turecku. Vysoká individuální kvalita dopředu, rychlostní typy na křídlech. Hráči se hodně točí a myslím, že žádní špatní tam nechodí. (úsměv) V létě přišli zase kvalitní. Fenerbahce je určitě favorit, ale určitě máme síly na to, abychom je potrápili. Nejdeme do toho odevzdaně. Důležitým faktorem bude kondice. Bez ní bychom nic neuhráli.“

Na koho konkrétně upozorníte?

„Valencia vpředu byl hodně gólový, ale asi bych se nezaměřoval na jednoho hráče. Viděli jsme, že Fenerbahce bylo proti Dynamu Kyjev asi o něco lepší tým. I tak prohrálo.“

V čem máte výhodu vy?

„Asi v tom, že nás moc neznají. Možná nás trošku podcení. Mají to v sobě. Jsme pro ně neznámé mužstvo. Všichni se na to těšíme, chceme si to užít. Stadion je obrovský. Na nás tehdy nebylo úplně plno, protože jsme tam hráli v době, kdy byly ještě trošku problémy s covidem. Uvidíme, kolik přijde lidí teď.“

Ostrá premiéra v dresu Slovácka vám vyšla, v Brně jste i skóroval. Cítíte formu?

„Každý gól přidá sebevědomí. Cítím se tu dobře a doufám, že to nebyla nějaká ojedinělá branka.“