EL: Arsenal padl na trávníku PSV, Chaluš neodvrátil porážku Malmö

Fotbalisté Arsenalu v 5. kole Evropské ligy podlehli 0:2 Eindhovenu a utrpěli druhou porážku v sezoně. PSV si zajistil postup do play off i díky zaváhání Bodö/Glimt, které prohrálo 1:2 na hřišti Curychu. Obránce Matěj Chaluš dostal poprvé příležitost v základní sestavě, ani on ale neodvrátil prohru Malmö 0:2 s belgickým Saint-Gilloise.