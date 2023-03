EL: Hložek rozjel gólovou akci, Bayer postoupil. Sporting vyřadil Arsenal

Kerem Demirbay poslal Leverkusen do vedení • Reuters

Kerem Demirbay poslal Leverkusen do vedení • Reuters

Pramálo pohodovějších zápasů v této sezoně mohli sledovat fanoušci Leverkusenu. Ten se vydal k odvetě osmifinále Evropské ligy do Budapešti, aby poměřil síly s Ferencvárosem. Německý klub si v poklidu dokráčel pro postup výhrou 2:0 v maďarské metropoli. Do zápasu na posledních dvacet minut zasáhl i Adam Hložek. Patrik Schick je nadále ve stavu zraněných. Arsenal neudržel vedení a po remíze 1:1 v odvetě překvapivě vypadl se Sportingem na penalty. Už v dřívejších duelech uspěl Feyenoord, který doma smetl Šachtar 7:1, na čemž se asistencí podílel Slovák Dávid Hancko.

Lodivod Bayeru Xabi Alonso se nechal slyšet, že Ferencváros nepodceňuje a srovnal jeho kvalitu s Monakem, se kterým měli Hložek a spol. v play off o kolo dříve nemalé potíže.

Spíše se jednalo o zdvořilostní prohlášení, protože Farmaceuti po domácí výhře 2:0 stejným výsledkem pokořili Ferencváros i na jeho půdě Puskás Arény, kde se bude konat letošní finále Evropské ligy.

I proto se čekalo, že Maďaři zapnou, protože vidina domácího finále byla jistě lákavá. Jenže výkon bílozelených neodpovídal tomu, že by dychtili výsledek otočit. Možná tomu tak bylo před výkopem, ale celý dvojzápas v podstatě zpečetil už ve 3. minutě hlavní snajpr Leverkusenu Moussa Diaby.

Po přihrávce Edmonda Tapsoby se dostal za obranu a jeho rychlostní souboj se stoperem Matsem Knoesterem připomínal duel maďarské lokálky s německým tryskáčem. Diaby překonal jinak vynikajícího brankáře Dibusze, hosté tak získali už tříbrankový náskok a fanoušci mohli jít s trochou nadsázky na párek.

Ne, že by se na hřišti nic nedělo, ale bohužel pro domácí, se tak stávalo před brankou Ferencvárose. Dibusz zlikvidoval minimálně další dvě tutovky, zatímco jeho kolegové působili směrem dopředu bojácně a zaměstnali Hrádeckého v bráně soupeře jedinou přesnou ránou mezi tři tyče, i když slovo rána je možná přehnané.

Ve druhé půli trend pokračoval. Domácí elán nechali v kabině a hosté se možná i s myšlenkou toho, že je už v neděli čeká v německé lize Bayern Mnichov, také nejeli na plný plyn.

Zápas se přece jen o něco rozhýbal ve chvíli, kdy Xabi Alonso prostřídal. Přišli Adli a právě Adam Hložek a oba měli prsty v gólu na 2:0. V 81. minutě totiž bývalý hráč Sparty či Slovácka Eldar Civič špatně rozehrál. Jeho pas zachytil Hložek a rozjel gólovou akci přes Diabyho a zakončujícího Adliho.

Celkový náskok o čtyři přesné zásahy už domácí nemohli dohnat, takže je jasné, že se Leverkusen může těšit minimálně na další dvě střetnutí na evropské scéně. Postoupil totiž mezi osm nejlepších týmu Evropské ligy. Losování čtvrtfinálových dvojic a posléze i potenciálních soupeřů pro semifinále je na programu již v pátek.

Arsenal vypadl na penalty se Sportingem, Feynoord smetl Šachtar 7:1

Arsenal otevřel skóre zásluhou dorážky kapitána Xhaky, po změně stran ale srovnal Goncalves, který překvapil brankáře Ramsdalea dalekonosným lobem takřka z poloviny hřiště. V součtu s remízou 2:2 z Lisabonu tak dospěl dvojzápas do prodloužení a následně do penaltového rozstřelu, ačkoliv hosté dohrávali v oslabení bez vyloučeného Ugarteho. Jediným neuspěšným střelcem v rozstřelu byl ve čtvrté sérii domácí Martinelli. Hráči Sportingu naopak byli bezchybní a po pěti letech dovedli klub do čtvrtfinále.

O výhře Manchesteru United rozhodl v 56. minutě střelou zpoza vápna útočník Rashford, jenž se prosadil proti Betisu i před týdnem při výhře 4:1. Anglický reprezentant se šestou trefou v ročníku dostal do čela tabulky střelců soutěže. United vyřadili po Barceloně dalšího španělského soupeře.

Juventus po domácí výhře 1:0 udržel proti Freiburgu čisté konto i dnes. Klíčový moment duelu přišel těsně před pauzou, kdy dostal domácí Gulde po ruce ve vápně druhou žlutou kartu a následnou penaltu proměnil Vlahovič. V závěru přidal pojistku Chiesa. "Stará dáma" vyhrála devátý z posledních 11 soutěžních utkání.

Druhým italským celkem ve čtvrtfinále je AS Řím. "Vlci" uhráli v San Sebastianu bezbrankovou remízu a udrželi náskok 2:0 z úvodního vzájemného souboje.

Feyenoord v prvním zápase se Šachtarem Doněck remizoval, dnes ale ukrajinský tým deklasoval doma 7:1. Dvakrát se trefili Idrissi a Kökcü, jenž navíc přidal i asistenci. Loňský finalista Evropské konferenční ligy zaokrouhlil sérii bez porážky na 20 soutěžních zápasů, naposledy prohrál 27. října ve Štýrském Hradci.

Dál jde rovněž FC Sevilla, ačkoliv podlehla 0:1 na hřišti Fenerbahce. Andaluskému celku výsledek vzhledem k domácí výhře 2:0 stačil a nadále tak může pomýšlet na vylepšení vlastního rekordu čtyř triumfů soutěži. Sevilla navíc dvakrát ovládla i Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy.

Zástupce mezi nejlepší osmičkou bude mít i Belgie. Nováček v evropských pohárech Saint-Gilloise po úvodní přestřelce 3:3 nastřílel Unionu Berlín znovu tři branky, žádný neinkasoval a slaví historický postup.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Saint-Gilloise - Union Berlín 3:0 (1:0)

Branky: 18. Teuma, 63. Amani, 90.+4 Lapoussin. ČK: 80. Haberer (Union). První zápas 3:3, postoupil Saint-Gilloise.

Ferencváros Budapešť - Leverkusen 0:2 (0:1)

Branky: 3. Diaby, 81. Adli. První zápas 0:2, postoupil Leverkusen.

San Sebastian - AS Řím 0:0

ČK: 90.+8 Fernández (San Sebastian). První zápas 0:2, postoupil AS Řím.

Arsenal - Sporting Lisabon 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:5

Branky: 19. Xhaka - 62. Goncalves. ČK: 118. Ugarte (Sporting). První zápas 2:2, postoupil Sporting.

Fenerbahce Istanbul - FC Sevilla 1:0 (1:0)

Branka: 41. Valencia z pen. První zápas 0:2, postoupila Sevilla.

Freiburg - Juventus Turín 0:2 (0:1)

Branky: 45. Vlahovič z pen., 90.+5 Chiesa. ČK: 44. Gulde (Freiburg). První zápas 0:1, postoupil Juventus.

Betis Sevilla - Manchester United 0:1 (0:0)

Branka: 56. Rashford. První zápas 1:4, postoupil Manchester.

Feyenoord Rotterdam - Šachtar Doněck 7:1 (3:0)

Branky: 24. a 38. z pen. Kökcü, 49. a 60. Idrissi, 9. Giménez, 64. Džahánbachš (asistence Hancko), 67. Danilo - 87. Kelsy. První zápas 1:1, postoupil Feyenoord.