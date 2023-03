Schick neodjel do Budapešti... Krizová schůze i s Paskou? Tajné výsledky

Příjemná zpráva pro Patrika Schicka: může obhájit loňský triumf v anketě Fotbalista roku. Špatná zpráva pro českou reprezentaci: útočník neodjel s Leverkusenem k odvetě čtvrtfinále Evropské ligy do Budapešti. Z toho vyplývá, že šance zapojit klíčového borce do bojů o EURO 2024 poklesla téměř k nule…

V úterý na nominační tiskové konferenci Jaroslav Šilhavý popisoval pondělní telefonický hovor s Patrikem Schickem. „Řekl mně, že trénuje, ale že se necítí stoprocentně připravený,“ líčil hlavní trenér národního mužstva.

Možná došlo jen ke špatné interpretaci, což se někdy stává, ovšem informace deníku Sport a webu iSport.cz hovoří trochu jinak. Absolutní hvězda předchozího ročníku bundesligy není v tréninkovém režimu již od soboty, kdy nebyla schopna dokončit jednotku před nedělním ligovým duelem v Brémách. Od té doby je mimo provoz. A to znovu kvůli opakovaným potížím s třísly.

Proto byla na úterní odpoledne svolána krizová schůzka v Leverkusenu, na níž nechyběli zástupci klubu, lékaři a útočníkův agent Pavel Paska. Vedly se debaty o dalším léčebném postupu a také o časovém managementu, aby klíčová postava klubu i české reprezentace nebyla nucena předčasně ukončit sezonu.

Podrobnější výsledky setkání na nejvyšší úrovni jsou v režimu přísně tajném, nicméně jedním z velmi diskutovaných variant je další návštěva u profesora Pavla Koláře v Centru pohybové medicíny. Právě na pražské klinice po injekční léčbě do zasaženého místa v tříselné oblasti došlo během ledna k obrovskému progresu hojení. Až do té míry, že sedmadvacetiletý útočník mohl začít bez bolestí trénovat a v polovině února nastoupit k prvnímu zápasu po více než čtvrt roce.

Nyní to opět nejde. Dokonce ani pod analgetiky. Proto ani nepřekvapila středeční strohá informace na twitterovém účtu Leverkusenu: Schick se neúčastnil předzápasového tréninku kvůli potížím s třísly. Bayer ve čtvrtek čeká odveta s Ferencvárosem ve čtvrtfinále Evropské ligy, na kterou se německý klub extrémně soustředí a rád by se procpal až do finále. První zápas vyhrál 2:0.

Schickova absence v Budapešti je další ranou do plánů Jaroslava Šilhavého, který by rád měl na úvod kvalifikace o mistrovství Evropy útočné řady maximálně vybavené. Jenže s pravděpodobností hraničící s jistotou se bude v duelech s Polskem (24. března) a Moldavskem (27. března) muset obejít bez největšího esa týmu. Z druhé strany to není zdaleka poprvé. Od letního mistrovství Evropy v roce 2021 sedmadvacetiletý útočník zasáhl pouze do čtyř reprezentačních utkání ze sedmnácti, mužstvo se postupně naučilo hrát bez něj a využívat jiné týmové přednosti a dovednosti.

Schick se přesto možná v pondělí na srazu objeví. Přijede pozdravit kumpány z národního týmu a večer se zúčastní galavečera při příležitosti vyhlášení Fotbalisty roku 2022. Koneckonců, trofej obhajuje.

V anketě hlasovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně 31 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a fotbalové asociace. Hlasování probíhalo do letošního ledna a hodnotily se výkony a úspěchy v kalendářním roce 2022..