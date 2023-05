Leverkusen v EL končí, Mourinho vstříc další trofeji. V cestě Sevilla

Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Adamem Hložkem prohráli úvodní semifinále Evropské ligy v Římě proti AS 0:1 • Reuters

Adam Hložek v hlavičkovém souboji s Bryanem Cristantem z AS Řím • Reuters

AS Řím v odvetě ubránil Leverkusen • Profimedia

Fotbalisté Leverkusenu v kádru s českými reprezentačními útočníky Adamem Hložkem a zraněným Patrikem Schickem si finále Evropské ligy nezahrají. Bayer remizoval v domácí odvetě semifinále s AS Řím bez branek a po úvodní venkovní porážce 0:1 do souboje o vítěznou trofej nepostoupil. Hložek naskočil jako střídající až v 80. minutě, Schick je do konce sezony ze zdravotních důvodů mimo hru.