Tři varianty pro Slavii v EL: známý rival i možné setkání se Sorem

Řežba, díl druhý. Slavii se rok po vzájemném dvojzápase ve třetím předkole Konferenční ligy může Panathinaikos postavit znovu, pokud bude nyní vyřazen ve druhém předkole Ligy mistrů. „Sešívaní“ loni v srpnu zvítězili doma 2:0 a venku uhráli remízu 1:1, ovšem do ní zápas zlomili až díky Václavu Jurečkovi v nastavení. Do té doby byl řecký soupeř velmi nepříjemný a ve vzduchu viselo třeba i prodloužení. Za tu dobu Panathinaikos posílil o šest hráčů, mimo jiné o Argentince Daniela Manciniho nebo Zecu z FC Kodaň.

Genk

2. tým belgické ligy

Hvězdy: Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Daniel Munoz

Trenér: Wouter Vrancken

Setkání s Yirou Sorem? I na to by mohlo dojít. Nigerijský útočník odcházel ze Slavie právě do Genku letos v lednu, v belgické lize nastoupil dvacetkrát a dal dva góly. Naskakuje spíše z lavičky, přednost mají větší bombarďáci Joseph Paintsil nebo Mbwana Samatta, kterého si slávisté pamatují z Evropské ligy z jara 2019. Za necelý rok odešel za tři sta milionů korun do Aston Villy, teď je zpátky. Genk měl na dosah belgický titul, utekl mu kvůli ráně Tobyho Alderweirelda v 94. minutě zápasu s Antverpami.