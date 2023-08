Slavia – Dnipro v TV: kdo vysílá 3. předkolo Evropské ligy živě?

Fotbalisté pražské Slavie vstoupí do sezony evropských pohárů duelem 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru. Oba týmy už znají i své potenciální soupeře v další fázi evropských pohárů. V případě postupu je čeká Zorya Luhansk, poražený tým se přesune do 4. předkola Konferenční ligy, kde se utká s lepším z dvojice Lech Poznaň – Spartak Trnava.

Vše o utkání SK Slavia Praha – SC Dnipro-1 Datum a čas: čtvrtek 10. srpna, 19:00

Místo konání: Fortuna Aréna, Praha

Fáze: 3. předkolo Evropské ligy

Rozhodčí: Lawrence Visser (Bel.)

TV přenos: O2 TV Sport a O2 TV Fotbal

Kde sledovat Slavia – Dnipro živě?

Přímý přenos utkání 3. předkola Evropské ligy vysílá stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Na O2 TV Sport můžete ve stejném čase sledovat v rámci multidimenze i utkání 3. předkola Konferenční ligy mezi Plzní a Gzirou.

Slavia v evropských pohárech 2023/24

Přestože se ještě neodehrály ani první zápasy 3. předkola, už jsou nalosované dvojice pro poslední fázi evropských pohárů, která rozhodne o konečném složení základních skupin. Los Slavie je jasný, v případě postupu ji čeká Zorya Luhansk a přímý souboj o postup do hlavní fáze Evropské ligy, kde by Slavia při losu byla nasazena do 1. nebo 2. výkonnostního koše. Poražený tým ze 4. předkola Evropské ligy má zajištěnou účast v hlavní fázi Konferenční ligy.

V případě prohry s Dniprem čeká Slavii 4. předkolo Konferenční ligy, kde narazí na vítěze z dvojice Lech Poznaň - Spartak Trnava. V tomto případě postup znamená jistotu základních skupin Konferenční ligy, kde by Slavia při losu byla nasazena do 1. koše.

Soutěž Fáze Zápasy Evropská liga 3. předkolo 1. zápas: Slavia – Dnipro (10. 8. od 19:00)

2. zápas: Dnipro – Slavia (17. 8. od 20:00) 1) postup přes Dnipro Evropská liga 4. předkolo 1. zápas: Slavia – Zorya (24. 8.)

2. zápas: Zorya – Slavia (31. 8.) 2) vypadnutí s Dniprem Konferenční liga 4. předkolo 1. zápas: vítěz Poznaň / Trnava – Slavia (24. 8.)

2. zápas: Slavia – vítěz AEK / Dinamo Z. (31. 8.)

Dnipro v evropských pohárech 2023/24

Sny o účastí v hlavní fázi Ligy mistrů se Dnipru rozplynuly už ve 2. předkole, když už v úvodním domácím duelu podlehli Panathinaikosu 1:3. Nedojde tak ani na reprízu loňského duelu řeckého mistra se Slavií, ze kterého nakonec vyšla vítězně Slavia a mohla živit šanci alespoň na účast v základní skupině Konferenční ligy.

Po vypadnutí z předkola Ligy mistrů navíc přestoupila z Dnipra do španělské Girony hlavní hvězda ukrajinského týmu Artem Dovbyk, který v loňské sezoně ukrajinské ligy nasázel 24 branek.

Soutěž Fáze Zápasy Liga mistrů 2. předkolo 1. zápas: Dnipro – Panathinaikos 1:3

2. zápas: Panathinaikos – Dnipro 2:2 Evropská liga 3. předkolo 1. zápas: Slavia – Dnipro (10. 8. od 19:00)

2. zápas: Dnipro – Slavia (17. 8. od 20:00)

České týmy v evropských pohárech 2023/24

Česko má aktuálně ve hře tři týmy bojující o účast v základních skupinách evropských pohárů, Bohemians 1905 vypadli ve 2. předkole Konferenční ligy s norským Bodö/Glimt.