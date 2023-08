Ahoj, já jsem Wallem! Třetí volba ze dvou, debut za Slavii a gól po minutě

Panečku, to byla ale premiéra! První zápas, pouhá minuta a půl na hřišti – a hned gól. Slávistický záložník Conrad Wallem, letní norská akvizice, se uvedl v Edenu v závěru proti Dnipru (3:0) ve 3. předkole Evropské ligy opravdu skvostně. „Byla to snová premiéra,“ rozplýval se v rozhovoru pro klubový web. Přitom na trávník podle původní ani průběžně upravované strategie trenérského štábu ani vyběhnout neměl. „Upřímně: To, že půjde do utkání, nebylo v plánu,“ prozradil kouč Jindřich Trpišovský. „Ze dvou voleb při střídání během vteřiny došlo na tu třetí,“ usmíval se.