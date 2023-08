SESTŘIH: Dnipro - Slavia 1:1. Sešívaní jdou dál a mají podzimní jistotu pohárů

Fotbalisté pražské Slavie ve venkovní odvetě 3. předkola Evropské ligy remizovali s Dniprem v jeho pohárovém azylu v Košicích 1:1 a po úvodním domácím vítězství 3:0 postoupili do závěrečného play off o účast ve skupině. Ukrajinský celek poslal v souboji vicemistrů svých zemí v závěru první půle do vedení Valentyn Rubčynskij, ale v 53. minutě svým premiérovým gólem v sezoně srovnal Václav Jurečka.