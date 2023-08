SESTŘIH: Slavia - Luhansk 2:0. Trápení v koncovce, pak dva góly v závěru

Odveta je na programu za týden v polském Lublinu, kde má Zorja domácí pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu. Pokud by slávisté nadějně rozehrané dvojutkání nečekaně ztratili, přešli by do skupinové fáze méně kvalitní Evropské konferenční ligy. V hlavní fázi pohárů si červenobílí zahrají posedmé za sebou. Pražané navázali na dvě vítězství z předchozího předkola proti jinému ukrajinskému klubu Dnipru a ani v osmém soutěžním utkání v sezoně neprohráli.

Slávisté na znamení solidarity s Ukrajinou stejně jako proti Dnipru přišli na trávník ve žlutých trikách a hráči soupeře dokonce měli při nástupu kolem sebe omotané státní vlajky. Domácí fanoušci připomněli transparentem a zpěvem české hymny nedávné výročí začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Trenér Trpišovský už nemohl počítat s ofenzivním univerzálem Lingrem, jenž odešel do Feyenoordu Rotterdam. Slávistický kouč mírně překvapil a v úvodu nechal jen na lavičce nejlepšího střelce minulé ligové sezony Jurečku i dalšího útočníka Van Burena, místo nichž dostali v základní sestavě šanci Jurásek s Chytilem.

Pražané od úvodu naprosto dominovali, ale na rozdíl od domácího utkání s Dniprem (3:0) se jim v první půli z několika stoprocentních šancí nepovedlo otevřít skóre. V osmé minutě hlavičkoval po centru z rohu těsně vedle Masopust. V 26. minutě měl ještě větší možnost Schranz, jenž po propadlém míči postupoval sám na branku, ale Turbajevského nepřekonal a na dva góly proti Dnipru nenavázal.

V 27. minutě už Masopust po rohu zblízka hlavou s pomocí břevna dotlačil míč do sítě. Estonský sudí Tohver ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu usoudil, že Zafeiris prodloužil míč k autorovi branky rukou, a gól neuznal.

Červenobílí dál pohrdali velkými šancemi. Téměř vzápětí postupoval na branku Jurásek, ale trefil jen na čáře stojícího stopera Jordana, který pak odvrátil i balon odražený od vlastního gólmana. Schranz v dalším úniku opět napálil jen Turbajevského.

Slávisté pokračovali v tlaku i po pauze. Chytilovi ale při brejku utekl balon a v 55. minutě gólman Luhansku se štěstím zastavil míč okolo brankové čáry po odrazu od spoluhráče. Pražané se pak na nějakou dobu na nedávno položeném novém trávníku v Edenu, na němž se představili v druhém soutěžním utkání, nemohli dostat do vyložené šance.

V 66. minutě vypálil mimo Holeš. V polovině druhého dějství poprvé zahrozila Zorja, která ve 4. předkole vstoupila do letošní pohárové kvalifikace, střelu z hranice vápna zablokoval stoper Vlček. Trpišovský postupně prostřídal útok, poprvé v A-týmu dostal v soutěžním duelu šanci i devatenáctiletý Ogungbayi.

Jiný střídající Nigerijec Tijani chvíli nato protáhl Turbajevského, v 81. minutě se už ale dočkal. Po rohu si naskočil na centr od Ševčíka a hlavičkou překonal brankáře Luhansku. Tijani navázal na vítězný gól z nedělního ligového zápasu s Ostravou (1:0).

Domácí se poté tlačili ještě za druhou brankou a možná až zbytečně otevírali obranu. V 89. minutě střídající Mičin vypálil těsně vedle tyče a po dalším brejku na poslední chvíli zablokoval Alefirjenkovo zakončení vracející se Holeš.

Na opačné straně se střídající Van Buren v den 31. narozenin gólu nedočkal a Turbajevského nepřekonal ani z dorážky Tijani. Přesto slávisté pojistku přidali. Ševčíkův centr vrátil z čáry Ogungbayi a Masopust uklidil zblízka míč pod břevno. Videorozhodčí gól posvětil a Pražané dali Zorje na úvod doma jen o branku méně než předtím Dnipru.