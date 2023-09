Reakce „S“ na los: Rozdáme si to! Bitva s Mourinhem? Možná jen na dálku

Páteční los Evropské ligy přisoudil v Monaku soupeře do základních skupin oběma pražským „S“. Slavii čeká kupříkladu bitva s AS Řím Josého Mourinha, navíc znovu sešívaní narazí na obávaného střelce Romela Lukaka. Mourinho však bude pykat za své výroky vůči sudím z posledního finále EL. Spartu zase čeká cesta do Skotska, kde se utká s Rangers i bývalým hráčem Slavie Abdallahem Simou. Oba čeští zástupci mají reálnou šanci na postup do jarní fáze, byť favority skupin musíme hledat jinde.

Slavia byla vytažena z osudí dvojnásobným vítězem Evropské ligy Stéphanem Mbiou o něco dříve než Sparta. Naprosto logicky, protože se sešívaní ocitli ve druhém výkonnostním koši, kdežto Sparta ve třetím.

V Edenu tak brzy věděli, že je čeká souboj ve skupině G s Josém Mourinhem či Romelem Lukakem a cesta do Věčného města k duelu s AS Řím. Může to mít však jeden zásadní háček. Mourinho totiž neunesl porážku AS v květnovém finále EL se Sevillou a ještě na parkovišti po zápase sprostě nadával hlavnímu rozhodčímu Anthonymu Taylorovi.

Mourinhovo počínání zaznamenala kamera a následoval čtyřzápasový distanc od UEFA pro portugalského kouče, kdy nemůže být na lavičce svého týmu v evropských pohárech. Minimálně v jednom zápase proti Slavii tak bude tým řídit jeho asistent Salvatore Foti.

„Přáli jsme si atraktivního a silného soupeře, což se povedlo. AS Řím je finalista posledního ročníku EL. Jsou tam skvělí hráči, vede je velký kouč. Když už nevyšla Anglie, tak jsme spokojení, že to bude cesta do Říma na legendární Stadio Olimpico,“ pronesl lodivod Slavie Jindřich Trpišovský.

Další soupeři Slavie už takový respekt nenahánějí. Přes Servette Ženeva a Šeriff Tiraspol by cesta do jarní fáze EL neměla být neřešitelná, jak připomněl kapitán Pražanů Tomáš Holeš. „Z prvního koše jsem si přál co nejlepší tým. To AS splňuje, takže je to velké lákadlo. Od těch zbylých klubů nevím, co můžeme čekat, protože ty soutěže nesleduju. Ženeva určitě nebude mít slabý tým a Šeriff? Ten si vůbec netroufám odhadovat v tuto chvíli, ale jednoznačně budeme usilovat o postup.“

Trpišovský však připomněl výpadek z předkola Ligy mistrů právě s Tiraspolem v roce 2009, který prožíval jako divák. „Jsou to pro klub negativní retro vzpomínky. Pamatuju si, jak Šeriff vyrovnal během nastavení pražské odvety a postoupil dál. Seděl jsem tenkrát na jižní tribuně, kam padnul ten gól. Už je to dlouho, ale stejně se naskýtá možnost na odvetu. Loni jsme viděli, jak hráli s Plzní. Je to tým, který tradičně hraje evropské poháry.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Za to Ženeva hrála ještě v roce 2019 jen druhou švýcarskou ligu. Tamní tým je mixem domácích, afrických a francouzských hráčů. Slavia se s Ženevou potkala během zimní přípravy v lednu 2023 hned dvakrát a v obou případech Trpišovského parta vyhrála (3:0 a 1:0). „Je to hlavně taková příjemnější destinace pro lidi, takže z tohoto pohledu jsme rádi. Myslím si, že zrovna s Ženevou půjde o dvě vyrovnaná utkání. Koukal jsem teď narychlo a ten tým se moc nezměnil oproti lednu, kdy jsme s nimi hráli v přípravě.“

Trpišovský má kromě postupových ambicí ještě jeden hlavní cíl. „Chceme pobavit lidi fotbalem, teď už máme i dobrý trávník. Co se týče favoritů, já tyhle predikce nemám rád. Určitě je to skupina, ze které se dá postoupit, když ze sebe vydáme to nejlepší, ale rozhodovat se podle mě bude v posledním kole.“

Sparta se po nevšedním obratu proti Dinamu Záhřeb utká ve skupině C s Glasgow Rangers, Betisem Sevilla a Arisem Limassol. Tím, že Letenští přišli na program až ve třetím koši, by se daly favorizovat skotský a španělský celek. Vždyť předloni to Rangers dotáhli až do finále EL, v minulé sezoně hráli základní skupinu Champions League. Nyní v jejich kádru figuruje i bývalý slávista Abdallah Sima na hostování z Brightonu. O kvalitách Betisu jakožto španělského zástupce netřeba polemizovat. Sparta však proti Kodani i s Dinamem Záhřeb ukázala, že když zapne, své místo na evropském kolbišti má.

Obránce Jaroslav Zelený ke skupině hledí optimisticky. „Mohli jsme dostat zajímavější soupeře pro diváka, ale myslím si, že se jedná o vyváženou skupinu, kde jsou velmi dobré týmy, ale zároveň nejsou od nás nějak moc odskočené, takže je to podle mě hratelné.“ A pozitivně naladěn je po postupu do EL také záložník Jakub Pešek. „Rozdáme si to s nima! Hlavně doma před našimi skvělými fanoušky máme šanci uhrát cenné body.“

Kouč posledního českého mistra Brian Priske hovořil o různorodosti týmů, které na Spartu na podzim čekají. „Skotové preferují fyzicky náročný ostrovní styl fotbalu. Pak je skvěle technicky vybavený španělský soupeř a nesmíme podcenit ani kyperský Aris, který má ve svém středu rovněž zajímavé individuality.“ Zároveň nechtěl předpovídat šance svých svěřenců směrem k play off na jaře. „Je příliš brzy po losu, abych na tohle dokázal odpovědět. Potřebujeme posbírat co nejvíce bodů, to je jasné. Bude fantastické, když zůstaneme v evropských pohárech i po Vánocích. Uděláme pro to maximum.“

Podobně jako Pešek i Priske vidí základ potenciálního úspěchu v domácí tvrzi. „Hodně důležité jsou hlavně ty tři domácí zápasy. Už jsme to v této sezoně pocítili, že fanoušci dokážou během těch evropských večerů na Letné vytvořit cosi magického. Zároveň chci podotknout, že chováme k soupeřům respekt. Jsem si jistý, že nás čeká šest těžkých duelů.“

Tipy deníku Sport na umístění pražských „S“ v základních skupinách:

1. Betis

2. SPARTA

3. Rangers

4. Aris Limassol

1. AS Řím

2. SLAVIA

3. Servette Ženeva

4. Šeriff Tiraspol