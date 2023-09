Trpišovský prozradil, kdo půjde do brány. Vtipkoval o čerstvých otcích

PŘÍMO ZE ŽENEVY | S Alešem Mandousem v bráně a zřejmě s Michalem Tomičem na kraji záložní formace vstoupí Slavia do základní skupiny Evropské ligy proti Ženevě. Trenér Jindřich Trpišovský navíc bude šetřit jednoho hráče kvůli nedělnímu derby se Spartou. Může jít o Lukáše Provoda, v posledních dnech a týdnech extrémně vytíženého borce. „Jinak máme o sestavě jasno,“ pravil trenér Slavie. V diskusi s novináři byl ve výborné náladě. Nejen, že odhalil obsazení brankářského postu, ale také vtipkoval na účet čerstvých otců – Ivana Schranze (dostal volno) a Ondřeje Koláře.

Očekáváte ofenzivní fotbal?

„Věřím v to. Chceme se prezentovat typickou aktivní ofenzivní hrou. Co jsme měli možnost vidět domácí tým, má silné individuality, hodně kvality v ofenzivě. Doufám, že to bude zápas nahoru dolů, kdy bude spousta šancí na obou stranách.“

Čím vás Servette upoutal?

„Soupeře jsme pečlivě studovali, mají dva silné útočníky s výborným podhrotovým hráčem, ve středu hřiště jsou kvalitní. V útočné fázi jsou silnější, dobře doplňují vápno, stranoví hráči umí výborně nacentrovat. Věříme, že hodně prověříme jejich defenzivu, což může být klíč.“

Jste favoritem díky zkušenostem na evropské úrovni?

„Zkušenosti nerozhodují, v Evropě rozhoduje momentální forma. U nás se hráči točí, fluktuace je velká, kdo se ukáže v pohárech, už u nás není. Máme spoustu nových kluků, co nemají s poháry příliš zkušeností. Servette sice nyní formu úplně nemá, ale může se chytit. Proti silnějšímu soupeři se jim hraje možná lépe. Viděl jsem jejich zápasy proti Bernu a Rangers, moc hezky se na Servette koukalo. Mluvil jsem o silných útočnících, pod nimi je Cognat, což je podobný typ jako Stanciu. Rozhodne, kdo soupeři víc vnutí svůj styl hry.“

Platí, že bude chybět Ivan Schranz, jemuž se narodil syn?

„Ano, je to tak. Dali jsme mu volno. Podobně jako předtím Ondrovi Kolářovi. Říkám si, že musím spočítat, co jsme dělali devět měsíců zpátky, že vyvíjeli takovou snahu.“ (směje se)

O sestavě máte jasno?

„Ano. Tým to ví od úterý. V pondělí jsme měli taktický trénink, upravili jsme nějaké věci, zabývali se sestavou. Nějaké hráče tady nemáme (Bořil, Hromada, Schranz). Mohu prozradit, že v brance bude Aleš Mandous. Předchozí dvě utkání odchytal dobře. Ondra (Kolář) začal trénovat až v pondělí. Tím to bylo dané. Neznamená, že jde o dlouhodobé řešení. Teď ale máme jasno.“

Překvapil jste, že prozrazujete obsazení tak důležité pozice.

„Musím vám někdy vyjít vstříc.“ (usměje se)

Zkusím to tedy ještě jednou. Kdo nastoupí místo Schranze?

„Napovím, má totožnou národnost.“

Hraje nějakou roli, že jste Servette dvakrát porazili v zimní přípravě?

„Vůbec. Přípravné zápasy jsou jiné. Hráli jsme v odlišném rozestavení, týmy byly promíchané. Šest hráčů s námi vůbec není. Buď jsou zranění, nebo odešli.“

Pod vaším vedením jste dvakrát slavně dokráčeli do čtvrtfinále Evropské ligy, nyní se vydáváte na třetí cestu. Má současný tým kvalitu zopakovat předchozí úspěchy?

„Věřím, že jo. Upřímně, kdyby tu byl Olie, Juras a Lindži (Olayinka, Jurásek a Lingr), mohli bychom dojít hodně daleko. Nyní ale musíme mít primární cíl, a tím je postup ze skupiny. Moc hráčů předchozí čtvrtfinále nepamatuje. Současné mužstvo má trochu jinou typologii, ale je v něm velká perspektiva. Má ofenzivní potenciál. Na evropské scéně můžeme být hodně zajímaví.“

Budete některé hráče šetřit na derby?

„Ano, a to u hráče, který má v poslední době velkou minutáž. Chceme, aby byl na neděli stoprocentně připravený. Místo něj půjde na hřiště někdo jiný, také má kvalitu. Kdybychom si to nemysleli, nepostavili bychom ho.“

Vzpomínali jste v realizačním týmu, logicky se Stanislavem Vlčkem, na události z června roku 2008? Tehdy Česko právě na stadionu Servette selhalo v druhém poločase s Tureckem, a evropský šampionát pro něj skončil.

„Krátce v kabině. Každý si neseme z minulosti nějaké vzpomínky. Standy jsem se ptal, zda se tehdy vůbec dotkl míče. (Vlček nastoupil na posledních šest minut) Já na zápas koukal v televizi, byl jsem nešťastný jako všichni. Ani nevím, kde jsem trénoval. Snad někde mládež. Standa má ale dobrou vlastnost, že neúspěchy vytěsní z hlavy. On totiž ani nevěděl, že se hrálo v Ženevě.“