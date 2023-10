Výlet Slavie do Absurdistánu: zpět v SSSR, Šeriff vlastní exdůstojník KGB

FC Šeriff Tiraspol vznikl až v roce 1997 a je v podstatě nejznámější značkou Podněstří v celé Evropě. Když ale přijedete do Tiraspolu, zjistíte, že názvem Šeriff se tam ohání místní likérka, síť čerpacích stanic a dokonce i místní televize. A kdybyste si chtěli zajít koupit suroviny na věhlasný podněsterský řízek, kterému tam ale také říkají kyjevský, zajdete pravděpodobně do obchodu s názvem Šeriff, aby se to nepletlo.

„Na vině“ je Viktor Gušan, který řídí v podobně velkém regionu, jako je Zlínský kraj, prakticky všechno. Proto nepřekvapilo, když si možná i poněkud z rozmaru založil fotbalový klub. Poněkud ironicky se Tiraspolu kvůli svému oligarchovi, názvu a logu říká také policejní klub, protože sám Gušan je bývalým důstojníkem KGB.

Od data založení FC Šeriff organizace získala 20 moldavských titulů, byť se na Moldavsko v Tiraspolu hledí skrz prsty. Od roku 2000 se stalo jen dvakrát, že nejvyšší moldavskou ligu opanoval jiný celek. Byly to Dacia Kišiněv (2012) a Milsami (2015). Není to zase tak překvapivý jev, protože peníze ve zbytku tamní Super Ligy jednoduše chybí.

Často se také hovoří o Tiraspolu jako o skanzenu komunismu a něco na tom bude, jinak byste ve městě nenašli restauraci s názvem Zpět v SSSR, symboly srpu a kladiva na vlajce i znaku Podněsterské republiky či portréty a sochy Lenina s Marxem.

Podněstří se ve svých úzkých kruzích ohání co největší suverenitou, kterou mimochodem uznávají jen Náhorní Karabach, Abcházie a Jižní Osetie – tedy územní celky, které také jako suverénní nejsou mezinárodně uznávány. Proto na území podél řeky Dněstru žijí lidé s moldavským či ruským pasem, aby vůbec měli možnost někam vycestovat, i když to kvůli nízkým platům není snadné.

Tady je další aspekt toho, proč Tiraspol vypadá jako hlavní město absurdistánu. Na jeho okraji totiž vyrostl komplex FC Šeriff, kde kromě Stadionu Šeriff pro čtrnáct tisíc lidí, naleznete také mnoho tréninkových hřišť, sportovní halu a další ukázky přepychového zázemí, za které by se nemusely stydět ani kluby na západ od Dněstru. Jenže zatímco tamní fotbalisté jsou zavřeni téměř doslova ve zlaté kleci, před branami Gušanova království můžete klidně potkat vlečku taženou koňmi. Třeba plat lékaře v Tiraspolu se vyšplhá v přepočtu jen těsně nad pět tisíc korun.

Gušan si tak může dovolit v chudé oblasti dělat fotbalově doslova, co chce. Přivádí na tamní poměry drahé hráče z Afriky a jižní Ameriky, pro které je Tiraspol jednoznačnou přestupní stanicí za lepším. Pamatujete třeba památnou výhru Tiraspolu na půdě Realu Madrid v základní skupině Ligy mistrů 2021? Jednalo se bezpochyby o nejslavnější moment v historii klubu, který není tak dávný, přesto už v kádru Šeriffu nenajdeme jediného fotbalistu, který tenkrát zasáhl do hry.

Fluktuace hráčů i trenérů pod Gušanovou zprávou je až děsivá. Momentálně tým vede od ledna italský kouč Roberto Bordin, jenž v Tiraspolu působil již v období 2016-18. Tím, že krátce vedl i moldavskou reprezentaci, je znalý poměrů, což mu může práci usnadnit.

Co se týče kádru, to je dlouhodobě směsice národností. Třeba v posledním ligovém zápase proti Balti nastoupil jediný hráč s moldavským pasem, jmenuje se však Luvannor Silva a narodil se v Brazílii.

V současnosti nalezneme na soupisce Šeriffu celkem 19 národností od Burkiny Faso až po Kapverdy. Osobností je kamerunský obránce Gaby Kiki, jenž kope za Šeriff už od ledna 2022, což se dá považovat za dlouhou dobu.

Hodnotou kádru je Šeriff zhruba na úrovni Baníku Ostrava. Slavia je tedy jasným favoritem, nicméně současná forma sešívaných napovídá, že by se mohlo jednat o poměrně vyrovnané střetnutí.