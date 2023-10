Priske: Kairinen je fit. Počasí? Já budu jen na střídačce. O Iscovi víme...

Jde o největší zápas ve Spartě?

„Nepřemýšlím nad tím, jak velký zápas to je. Snažím se soustředit, abych připravil tým. Je to stejně důležitý zápas jako ten první, který jsme vyhráli a vstoupili úspěšně do skupiny. Nedíváme se, proti komu hrajeme, jestli jde o větší tým, nebo ne. Děláme jen naši práci.“

Dosud jste ještě nevyhráli venkovní zápas v Evropě. Co musíte udělat jinak?

„Je to jiný zápas, jiný soupeř. Bez debat mají skvělé individuální schopnosti, na hřišti mají top kvalitu. Bude to obtížný zápas.“

Kde vidíte sílu a naopak slabiny soupeře?

„Jsou silní určitě individuálně. Jsou rychlí, inteligentní. Především Isco. Jeho rozhodování, kvalita přihrávek je obrovská. Krajní beci jsou rychlí. Je těžké mluvit o slabinách. Budou mít i hodně fanoušků na tribunách, určitě je poženou dopředu.“

Zmínil jste Isca, hráče se zkušenostmi z Realu Madrid. Připravovali jste se konkrétně na něj?

„Ne, speciálně ne. Je to jeden z důležitých hráčů, víme, jakou má kvalitu a vliv na tým. Je technicky vybavený, dobrý na balonu a rychlý. Bude to individuální test pro hráče, mám ale pro každého z týmu důvěru. Můžeme s nimi hrát fotbal.“

Proti vám bude stát Manuel Pellegrini, který trénoval i Real Madrid nebo Manchester City. Vnímáte to?

„Nevím, jestli je to trenér, který by mě nějak ovlivnil v kariéře. Samozřejmě všechen kredit, jak tolik let pracuje. V Evropě trénoval velké týmy, je to skvělý kouč. Jen znovu, nesoustředím se individuálně na hráče a trenéra, ale hlavně na naše kluky, aby ukázali co nejlepší výkon.“

Co se týká zdravotní stránky, je tým připravený?

„Ano, mám tady pětadvacet členů týmu.“

I Kaan Kairinen může nastoupit do zápasu? Byl nachystaný i proti Plzni?

„Ano, mohl nastoupit. Dnes s námi zase cestoval, je součástí týmu a je fit stejně jako zbytek mužstva.“

V Seville je horko, večer může být kolem pětadvaceti stupňů. Může vás to ovlivnit?

„Já budu sedět na střídačce, mně na počasí nezáleží. To by museli říct hráči.“

Ve středu měl 43. narozeniny sportovní ředitel Tomáš Rosický. Byla by výhra ideální dárek?

„On s námi necestoval, zůstal v Praze. Samozřejmě uděláme všechno, abychom mu ji dovezli. Hlavně aby to byl dobrý zápas a doufám, že přivezeme dobrý výsledek.“