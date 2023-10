Rivalita v Seville? Velká, ale jiná než mezi „S“. Klub má střídačky na letišti

PŘÍMO ZE SEVILLY | Trenér Brian Priske o tom nechtěl příliš mluvit. Prý neřeší, jak velký zápas ho se Spartou čeká. Přesto při pohledu na soupisku i do muzea Betisu je zřejmé, že dnes změří v Evropské lize síly s opravdu těžkým kalibrem. Zelenobílá bude večer na stadionu vládnout. Přitom Sevilla prožije zápas až „druhé kategorie“.

Když vejdete do útrob betonového kolosu pro šedesát tisíc lidí, po pravé straně zaujmou čtyři stříbrné a nablýskané trofeje. Tři z domácího poháru a jeden ligový. Na zdi si říká o pozornost především nejstarší zelenobílý dres.

A pak taky výčet klubových legend. Mezi nimi dostává dost prostoru Joaquín. Pamatujete? Kdysi obří španělský talent. Jenže v reprezentaci pro něj v systému tiki-taka nebylo místo, jako poslední velký turnaj v národním týmu odehrál mistrovství světa v Německu v roce 2006. Kariéru v zelenobílém dresu však ukončil s velkou pompou až letos v létě. V neuvěřitelných 42 letech.

Historie i bývalé ikony zkrátka budí respekt. Jenže podstatná je přítomnost.

Sevilla je počtem obyvatel i rozlohou menší než Praha. Přesto o přízeň téměř 700 tisíc lidí soupeří mezi sebou rovněž dva velké fotbalové kluby – Real Betis a FC.

Z pohledu výsledků hrají v posledních letech prim červenobílé barvy. I když… Město je rozdělené půl na půl. A to skoro doslova. Údajně málokdo v Seville fandí Realu Madrid nebo Barceloně, dvěma španělským gigantům.

V minulosti mezi oběma kluby došlo i na humorné momenty. Betis hrál ligový zápas se Sportingem Gijón. Pokud by zelenobílí prohráli, rival FC by se poroučel do druhé ligy. Výsledek? 0:1. A fanoušci Betisu oslavovali gól Dmitryho Cherysheva, radovali se z prohry a před autobusem skandovali jméno jediného střelce zápasu.

Webová stránka lákající k návštěvě města pak píše: „Rivalita mezi Sevillou a Betisem je považována za jednu z největších ve fotbalovém světě.“ Skutečně, není to jediný zdroj, který tohle potvrzuje. Jenže možná je důležitý dovětek, že: „Je to zdravá rivalita.“

S tím se dá zřejmě souhlasit, i když vzájemné bitvy jsou samozřejmě vypjaté a třaskavé. Fanoušci pro své kluby žijí, milují je… Ale posuďte sami: Hned na letišti v příletové hale se můžete při čekání na zavazadla usadit v šatně Betisu a spočnout v jednom ze zelených křesel. Pak se zvednete a o pár metrů vedle už projdete červenobílým vchodem se znakem FC Sevilla k prostorům pro taxíky a autobusy.

V centru města pak zarazí fakt, že fanshopy obou klubů kousek od impozantní katedrály Panny Marie dělí jen pár stovek metrů.

Tohle by v Praze zřejmě nebylo možné…

Místní FC je na tom v této sezoně v ligové tabulce hůř než Betis. Vlastně stejně jako v minulé sezoně. Jenže naopak díky triumfu v Evropské lize hraje nablýskanou Ligu mistrů. Na zelenobílý soubor zbyla po šestém místě v La Lize soutěž „druhé kategorie“.

Ale dnešní večer bude jistě Sevilla zelenobílá. Svěřence Manuela Pellegriniho čeká zápas proti Spartě. Vzhledem k zaváhání proti Rangers je tentokrát výhra nutná. Výhodou může být domácí prostředí stadionu Benito Villamarín s kapacitou asi 60 tisíc diváků.

Na utkání jich může dorazit přes čtyřicet tisíc. Plno však údajně nebude. Důvod? Brzký čas výkopu, což se nedávno řešilo i v českém poháru. Jenže tady je všechno posunuté.

Ve Španělsku se města probouzí až v dopoledních hodinách. Žádný spěch, začíná se žít později. V 18:45 je pro některé příznivce cesta na tribuny prostě tabu.

Navíc v horním prstenci stadionu, kde těžko najdete stín, se večer při stupních kolem třiceti až pětatřiceti stupňů vydržet zřejmě nedá.

Spartu zkrátka čeká peklo!