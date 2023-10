Holeš vysvětlil oba inkasované góly: Hráli jsme na riziko, jak je nám vlastní

PŘÍMO Z ŘÍMA | Kapitánovi Slavie to bylo vidět na očích. Věděl, že se velký dílem podepsal pod to, že „sešívání“ opouštějí Řím po porážce 0:2 bez bodu. Tomáš Holeš byl u obou branek AS Řím, nejdřív ztratil míč proti Stephanu El Shaarawymu a ve druhém případě se tím samým hráčem nechal smolně obejít. „Pak to vyřešili do kvality, jsou to výborní hráči,“ přiznal Holeš.

Co se v té první minutě stalo? Dolehla na vás tíha okamžiku?

„To ani ne, prostě jsem si dal špatný první dotyk. Balon jsem si chtěl pokrýt, neztratit ho, bohužel mi to El Shaarawy mezi nohama vypíchl. Pak to vyřešili do kvality, jsou to výborní hráči. S takhle kvalitním soupeřem je fakt těžké prohrávat od první minuty. Mohli čekat na naši chybu.

Museli jste nějak zásadně překopat taktický plán?

„Hráli na nás nahoře ve třech, dost nás presovali. Změnili jsme pak rozestavení, abychom se dostali víc na balon, což nám pomohlo.

A co jste si říkal u druhého gólu?

„To byla prostě smůla. Věděli jsme, že tohle hrají – z jedničky a rovnou za nás. Já jsem mu to zblokoval, ale hned se mu to zas nějak odrazilo do kroku. A zase dohráno do kvality. Ta byla na jejich straně.“

Jaké bylo hlídat El Sharaawyho s Lukakuem?

„Těžké! El Shaarawy je výborně technicky a rychlostně vybavený, Lukaku je hrozně silný. Bylo vidět, jak o sobě vědí. My jsme proti nim hráli na riziko, jak je nám vlastní, ale dvakrát nás potrestali.“

Nebyl pro vás trochu nezvyk zahrát si po dlouhé době na pravém stoperu?

„Nezvyk to nebyl, hrál jsem tam už poněkolikáté. Pak jsme přešli na formaci na čtyři obránce, aby nás tak lehce neodpresovali, kdy jsem byl s Igohem veprostřed a Vlček byl pravý bek.“