Slávista z Říma: Provokace byly oboustranné, prů*er přišel po zápase

Zápas, na který Slavia bude chtít brzy zapomenout. Takové bylo utkání proti AS Řím v rámci Evropské ligy. Nejenže Pražané ve Věčném městě padli 0:2, ale zároveň došlo už před utkáním na několik potyček ve městě, kvůli kterým Italové přitvrdili při kontrolách před vstupem do ochozů i po utkání při vyklízení hostujícího sektoru. Informace, jak situace během utkání a po něm vypadala, máme přímo z fanouškovského sektoru Slavie. K atmosféře na stadionu se vyjádřil i známý fanoušek Lukáš „Strašák“ Vala, který zápas sledoval na hlavní tribuně.

Věrný příznivec sešívaných Karel Janďourek, který do Říma na zápas vyrazil, popsal situaci ze svého pohledu. „Snažil jsem se od začátku držet stranou. Hned na úvod nás hnali přes několik mostů na opačnou stranu stadionu, přitom jsme se normálně s fanoušky AS Řím míjeli. Zarazilo mě, že nás dali vedle jednoho jejich kotle, kde nás oddělovalo jen plexisklo vysoké asi dva a půl metru. Žádná zásadní zábrana, což byl první ořech celého zážitku. Náznaky, koukejte, já to přelezu, ukazovali jednotlivci obou táborů, šlo ale spíše o demonstraci jakési síly. Bohužel vedle nás nebyla nějaká hlavní tribuna, ale jeden z kotlů, takže tam byli i fanoušci, které fotbal až tolik nezajímá. Ale ta vzájemná verbální agrese byla na obě strany. Nebudeme dělat, že mezi námi jsou jen holubičí povahy. Jen zastávám názor, že fanoušky hostů, ať už je to kdekoliv, mají dát někam vedle tribuny, kam nechodí ultras a podobně,“ líčí.

Jenže tady se pohled na věc rozchází, protože italský deník Gazzetta dello Sport uvedl, že někteří slávisté měli prolomit bezpečnostní kordon stevardů a dostat se právě k plexisklu, které je dělilo od ultras Curva Nord, což by znamenalo, že slávistický sektor nebyl od začátku situován v bezprostřední blízkosti jedné z hlavních fanouškovských skupin AS. Zároveň se ve zprávě píše, že pořadatelé dokázali celou situaci během několika minut uklidnit.

Jak zničit fanouškům zážitek: Made in Italy. Zlaté Česko... Ukažme se jinak

Na hlavní tribuně sledoval dění na trávníku i populární slávista Lukáš „Strašák“ Vala, který násilnosti v hledišti, jak popisuje italský tisk, nezaznamenal. „Upřímně říkám, že o tomhle vůbec nevím. Jen jsem viděl, že v podstatě celý zápas si tam přehazovali kelímky, to je tak jediné. Co se týče atmosféry, ta je v Římě vůči hostům vždy nevraživá. Fanoušci tam nikdy nejsou přátelští, ale takhle to tam prostě chodí. Nikdo snad nemohl čekat něco jiného.“

Italská média dále zveřejnila, že ještě před utkáním místní policie čelila agresivitě některých fanoušků Slavie a čtyři z nich dokonce zadržela. Gazzetta dello Sport a Corriere dello Sport na svých webovkách přispěchaly s informací, že při potyčkách byli zranění tři policisté a dva příslušníci bezpečnostní agentury petardami a skleněnými lahvemi.

Média zveřejnila i fotografie několika ultras Slavie, kteří měli vyvěsit na tribuně vestu jednoho ze stevardů zřejmě se stopami krve. Dále stojí v prohlášení, že někteří fanoušci ze slávistického sektoru házeli předměty mezi domácí příznivce.

„Potvrzuju, že tam lítaly kelímky s pivem, ale bylo to oboustranné. U té zábrany byli normální kluci, kteří tam dělali stevardy, měli na sobě vestu a neříkám, že si neuměli vůbec sjednat respekt, ale rozhodně se jich fanoušci nebáli. Chudáci tam byli zlití pivem od hlavy až k patě,“ doplnil Janďourek.

Viděl jsem i těhotnou paní, to prostě není dobré

Jakmile zápas skončil výhrou Římanů 2:0, domácí vyklidili stadion. V takovém případě mají podporovatelé hostů vždy kvůli bezpečnosti setrvat nějakou dobu dle pokynů pořadatelské služby na tribuně. Tento tradiční projev fotbalové kultury se však dle Janďourka zbytečně protahoval.

„Hlavní průser přišel po utkání. Nejdřív nám klasicky řekli, že máme počkat na svých místech, až domácí fanoušci odejdou, což je pochopitelné. Po čtyřiceti minutách poklidného čekání se do našeho sektoru začali sáčkovat těžkooděnci. My jsme na ně koukali, co to má být. Tak znáte to, někteří aktivní se tam s nimi pošťuchovali, padlo pár ran obuškem. Čekání se protáhlo, přitom tam mezi námi byli rodiče s dětmi, viděl jsem tam i těhotnou paní, tohle prostě není dobré. Dole se začali přetahovat s lidmi, co měli vlajky a buben. Nevím, jestli jim překážel ten buben v průchodu, ale naši fanoušci už ho měli připravený na transport pryč.“

Celý sled událostí se začal objasňovat informacemi až po chvíli, když i k hloučku fanoušků, kde stál Janďourek, zprávy dorazily.

„Postupně se na tribuně šířilo, že snad došlo k napadení nějakého stevarda už před utkáním, což jsme já ani lidi kolem mě netušili. Jen nám tvrdili, že jsou tam pro naši bezpečnost. Najednou se sebrali a odkráčeli. Když se to vylidnilo, tak si říkáme, že už asi můžeme jít a před stadionem na tom dvoře byli zase oni. Pouštěli nás postupně ven a prohmatávali. Těžko říct, jestli namátkově, nebo měli popis nějakého agresora, protože mě třeba nekontrolovali, já prošel v klidu dál,“ vysvětluje Janďourek.

Čtyři fanoušci propuštění, dva vyhoštění

Je evidentní, že italské pořádkové složky reagovaly na události, které se staly před zápasem či v jeho průběhu. Dá se tedy pochopit zvýšená míra nejrůznějších opatření, ale zároveň pravděpodobně došlo k podcenění informovanosti slávistických příznivců.

„Až venku jsme narazili na policajta, který působil přátelsky, a zdálo se, že bude nějaká vyšší šarže. Dal se s námi do řeči. Teprve tam jsme se dozvěděli, že snad mělo dojít k nějakému pobodání, takže prý hledali toho útočníka, ale kdo koho pobodal, to fakt nevím. Třeba nám to taky řekl, aby to nějak zdůvodnil a dali jsme pokoj, netuším. Nakonec jsme vypadli někdy v jednu hodinu v noci mírně otrávení.“

V pátek odpoledne se vyjádřila ke čtvrtečním incidentům v Římě i Slavia na svém webu.

„Klub se dnes v první řadě soustředil na zajištění bezpečnosti fanoušků při odjezdu ze země. Aktivně spolupracujeme s fanoušky, kterým se snažíme poskytovat všestrannou pomoc. Fanoušek, který se stal obětí násilného činu ze strany domácích příznivců, a to za přítomnosti policie (útok nožem), byl ošetřen a je nyní v bezpečí,“ stojí v prohlášení, ze kterého vyplývá, že pobodaným by měl být příznivec Pražanů.

Ze šesti zadržených fanoušků Slavie v Itálii byli čtyři už byli propuštěni, dvěma bylo vydáno rozhodnutí o okamžitém vyhoštění. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo zahraničí. Tři fanoušci jsou ukrajinské národnosti s rezidencí v Česku.