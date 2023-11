Kovář vychytal Leverkusenu výhru. Betis zdolal Aris, slaví i West Ham

Fotbalisté Bayeru Leverkusen jsou po čtyřech kolech v Evropské lize jediným týmem bez ztráty bodu. Lídr bundesligy vyhrál na půdě Karabachu 1:0 díky penaltě, kterou v nastaveném čase proměnil Nigerijec Victor Boniface. Po třech výhrách v předchozích kolech ztratily neporazitelnost AS Řím i FC Liverpool.

Karabach je na domácí půdě těžkým oříškem, do čtvrtka tady držel sérii 13 zápasů v evropských pohárech bez porážky. Ani Leverkusen, do jehož branky se stejně jako v předchozích kolech EL postavil Matěj Kovář, dlouho nemohl najít recept. Mezi tyčemi domácích čaroval ruský gólman Luněv, který byl loni náhradníkem právě v Leverkusenu.

Jenže pět minut před koncem se zranil a Gugešašvili, který ho vystřídal, čisté konto neudržel. Z penalty nařízené za ruku ho překonal Boniface svým třetím gólem v soutěži. Adam Hložek se na hřiště dostal jen na poslední minutu a Patrik Schick, který před dvěma týdny proti stejnému soupeři odehrál půlhodinu, je opět na marodce.

Atalanta Bergamo porazila Sturm Štýrský Hradec 1:0 a s deseti body má jako jediná už jistý postup do jarní vyřazovací fáze. Vyhlášené kanonýry zastoupil sváteční střelec, albánský obránce Djimsiti dal za víc než pět let v Bergamu jen šest branek. Bez bodu už zůstává jen švédský mistr Häcken, který v severském derby podlehl norskému Molde 1:3.

Fotbalisté Toulouse minule na liverpoolském Anfield Road prohráli 1:5, ale v odvetě si vedli mnohem lépe. Nejprve Nor Dönnum obral o míč váhajícího řeckého obránce Tsimikase a poslal je do vedení. Trenér Liverpoolu Klopp šetřil některé opory, tři z nich včetně nejlepšího střelce Salaha hned po přestávce nasadil do hry, ale místo vyrovnání přišel druhý gól z kopačky Nizozemce Dallingy.

Pak sice naděje hostů oživila vlastní branka venezuelského záložníka Cásserese, jenže vzápětí hned po svém příchodu na hřiště po další chybě obrany zvýšil Kamerunec Magri na 3:1. Portugalec Jota zápas zdramatizoval, v nastavení se hosté dokonce radovali z vyrovnávací branky, ale ta nebyla uznána, protože Quansah si pomohl rukou.

Ajax Amsterdam v domácí lize po angažování nového trenéra, bývalého reprezentanta Johna van 't Schipa, už díky dvěma výhrám opustil poslední příčku, ale na Evropu to stále nestačí. Doma s Brightonem prohrál 0:2. Domácí se v úvodu dožadovali penalty, ale videorozhodčí jim nedal za pravdu. Vzápětí dal gól na druhé straně Španěl Fati, který se proti Ajaxu zapsal mezi střelce i doma. Adingra z Pobřeží slonoviny výhru pojistil a Brighton je při své premiéře na evropské scéně na nejlepší cestě do vyřazovací fáze.

Hráči Servette Ženeva si ve skupině G, kterou vede Slavia, připsali první výhru. Přitom zápas v Tiraspolu pro ně nezačal dobře, domácí Šeriff, který po debaklu v Edenu vyměnil trenéra, vedl 1:0 zásluhou kamerunského útočníka Mbekeliho. Ale hostům patřil finiš, šest minut před koncem vyrovnali a gólem z penalty v nastavení výsledek otočili. Hráči moldavského týmu nepříznivý vývoj neunesli a dva z nich uviděli červenou kartu.

Betis Sevilla si ve skupině C, v níž hraje i Sparta, udržel první místo díky domácí výhře 4:1 nad Arisem Limassol. Podle výsledku to tak nevypadá, ale lídr kyperské ligy, který dosud jako jediný v soutěži porazil Glasgow Rangers, potrápil i dalšího favorita. Hned dvakrát slavil vstřelený gól, ale videorozhodčí v obou případech odhalil předchozí ofsajd. Regulérní góly pak dávali jen domácí a to ještě Francouz Fekir čtvrt hodiny před koncem hned po svém příchodu na hřiště neproměnil penaltu. Až v závěru zmírnil prohru Arisu Angličan Brown.

West Ham oplatil Olympiakosu dva týdny starou porážku z Pirea a prodloužil domácí vítěznou sérii v pohárech na devět utkání. Jediný gól dal Brazilec Paquetá, který skóroval i v obou předchozích zápasech Evropské ligy. Vladimír Coufal odehrál celé utkání, Tomáš Souček nastoupil na posledních deset minut.

LASK Linec získal první body v soutěži díky výhře nad belgickým Unionem St.Gilloise 3:0. Pomohl k ní v nastavení prvního poločasu hlavičkou po rohovém kopu Ukrajinec Talovjerov, který je v Linci na hostování ze Slavie. Hosté jsou sice díky sedmizápasové vítězné šňůře doma v čele ligové tabulky, ale v Evropské lize se jim po druhé porážce postup hodně vzdálil.

Izraelský klub Maccabi Haifa byl čtvrtka jediným týmem v soutěži bez vstřelené branky, ale v utkání s Villarrealem nulu na kontě smazal. Postaral se o to přesnou hlavičkou senegalský obránce Seck. Šanci vyrovnat měl Trigueros, ale neproměnil penaltu. Vítěz Evropské ligy z roku 2021 však přece jen odpor soupeře zlomil a zvítězil 2:1. Vzhledem ke konfliktu v Izraeli se hrálo na neutrální půdě v kyperské Larnace, oba soupeři se střetnou ještě 6. prosince v odloženém utkání ve Španělsku.

Skupina A:

West Ham - Olympiakos Pireus 1:0 (0:0)

Branka: 75. Paquetá.

Freiburg - Bačka Topola 5:0 (1:0)

Branky: 24. Röhl, 56. Eggenstein, 69. Weisshaupt, 80. Adamu, 90.+2 Doan.

Skupina B:

Ajax Amsterdam - Brighton 0:2 (0:1)

Branky: 15. Fati, 53. Adingra.

AEK Atény - Olympique Marseille 0:2 (0:1)

Branky: 25. Mbemba. 90.+3 Sarr.

Skupina C:

Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:1 (2:0) - Více čtěte ZDE >>>

Branky: 11. Danilo, 20. Cantwell - 77. Haraslín.

Betis Sevilla - Aris Limassol 4:1 (1:0)

Branky: 34. Iglesias, 64. Ruibal, 79. Roca, 90.+4 Ezzalzouli - 84. Brown.

Skupina D:

Sporting Lisabon - Čenstochová 2:1 (1:0)

Branky: 14. z pen. a 52. z pen. Goncalves - 71. Rundič. ČK: 13. Racovitan (Čenstochová).

Bergamo - Sturm Štýrský Hradec 1:0 (0:0)

Branka: 51. Djimsiti.

Skupina E:

LASK Linec - Saint-Gilloise 3:0 (2:0)

Branky: 24. Horvath z pen. 45.+4 Talovjerov, 77. Zulj.

Toulouse - Liverpool 3:2 (1:0)

Branky: 36. Dönnum. 58. Dallinga, 76. Magri - 74. Cásseres vlastní, 89. Jota.

Skupina F:

Rennes - Panathinaikos Atény 3:1 (1:1)

Branky: 9. Rieder, 65. I. Salah, 70, Blas z pen. - 34. Joannidis. ČK: 33. Belocian (Rennes).

Maccabi Haifa - Villarreal 1:2 (1:0)

Branky: 32. Seck - 83. Baena, 87. Sörloth.

Skupina G:

Slavia Praha - AS Řím 2:0 (0:0) - Více čtěte ZDE >>>

Branky: 50. Jurečka, 74. Masopust.

Servette Ženeva - Šeriff Tiraspol 2:1 (0:1)

Branky: 84. Rouiller, 90. Bedia z pen. - 13. Mbekeli. ČK: 90.+1 Zohouri, 90.+8 Kiki (oba Šeriff).

Skupina H:

Karabach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Branka: 90.+4 Boniface z pen.

Häcken - Molde 1:3 (0:2)

Branky: 65. Hrstič - 24. a 86. Eriksen, 16. Gulbrandsen.