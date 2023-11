Trpišovský: Nejlepší výkon nové Slavie. Mourinho za mnou přišel

José Mourinho byl viditelně zklamaný. Po prohře se Slavií (0:2) v Evropské lize kráčel potemnělou garáží v Edenu a přemýšlel, co se vlastně stalo. Je to jednoduché – Jindřich Trpišovský získal skalp jednoho z nejlepších trenérů v historii. „Setkání s ním je pro mě největším sportovním zážitkem v životě. Vážím si jeho chování,“ spustil kouč „sešívaných“. Jeho svěřenci vymazali Lukaka a dali zapomenout na nedělní ligovou prohru s Plzní (1:2). „Tohle je největší výkon nové Slavie,“ dodal.

Jak hodnotíte výhru?

„Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. Oproti prvnímu zápasu v Římě se nám povedlo hrát nátlakově. Byly z toho nějaké závary ve vápně. Do defenzivy jsme hráli skvěle a dařilo se nám držet těžiště na soupeřově polovině. Po pravé straně jsme se navíc dostávali do nebezpečných situací. Po pauze nám pomohl gól a potom jsme pokračovali ve velkých parametrech. I když nás Mandy (Aleš Mandous) podržel, mohli jsme přidat i další góly.“

Byl to možná nejlepší evropský zápas za dobu, co jste ve Slavii?

„Beru to jako nejlepší výkon nového týmu Slavie. Dřív jsme odehráli taky dobré zápasy s výbornými výkony. Ale tohle je nová Slavia, přišli noví hráči. Jde určitě za poslední dobu o nejlepší výkon. Když hrajete s velkými týmy, můžete to zvládnout výsledkově, protože máte štěstí, jenže tentokrát jsme vyhráli zcela zaslouženě. Jsem šťastný za to, jak to tým zvládl.“

Potěšilo vás, jak tým byl emotivní?

„Před tím ta emoční stránka byla špatná. V minulosti jsme tým museli trochu brzdit, teď je naopak potřeba ho nastartovat, žít s ním. Ale teď to bylo dobré celý den, před rozcvičkou, tým to cítil. Dostali jsme v neděli facku, kluci si uvědomili, že bez srdce a nasazení to nepůjde. Vzpomněl jsem si na Mourinha, který v dokumentu říkal, že s hodnýma klukama nic nevyhrajete.“

Přechytračil jste Josého Mourinha, jednoho z nejlepších trenérů historie?

„Takhle to neberu. My trenéři máme nějaké myšlenky, pocity, vize, ale hráči to musejí na hřišti zrealizovat. Za sebe říkám, že jsem rád, že jsme se s AS potkali. Je to velký klub. A setkání s Mourinhem je pro mě největším sportovním zážitkem v životě. Vážím si jeho chování, byl na tribuně, ale dvakrát si udělal čas a přišel po zápase za mnou. Chci mu poděkovat a budu v neděli fandit AS, aby zvládlo derby. Už jen kvůli němu. Když se řekne legenda, tak na něj to sedí.“

Slavia bude na jaře s jistotou hrát v evropském poháru, navíc může vyhrát základní skupinu. Co to pro vás znamená?

„Doteď jsem nad tím nepřemýšlel. Měl jsem v hlavě jen tenhle zápas. Pro Slavii to bylo velké a přál jsem si, abychom naplnili to, co jsme říkali před zápasem. Ukázali jsme, že se dokážeme vybičovat k velkému výkonu. Mám radost, že jsme lidi naplnili tím nejdůležitějším, což jsou emoce. A ano, je příjemné, že nás čekají další zápasy v Evropě. Poznáme nový styl, nový tým. Ale pro nás to nekončí. Máme ještě dvě utkání, chceme v nich bodovat a pak uvidíme.“

Lukáš Provod hrál ofenzivního záložníka, líbil se vám?

„Dostal šanci a věřili jsme, že tenhle zápas by mu mohl sedět. Hrál takového hybrida mezi střeďákem a křídlem. Nás v poslední době trápí střed zálohy, nehrajeme tam tak, jak potřebujeme. Lukáš naznačil, že on může být řešením. Ale musí to potvrdit v lize. Dneska to byl od něj možná nejlepší výkon za dobu od jeho nešťastného zranění. Ve středu hřiště byl dominantní.“

V závěru jste běsnil u střídání Van Burena, který dostal žlutou kartu. Co se stalo?

„Měl jít do hry Van Buren za Chytila, ale nějakým nedorozuměním, přemáčknutím rozhodčích šel dolů Oscar. To střídání mělo být jiné. K našemu překvapení šel dolů Oscar. On toho moc nenamluví, neprotestoval. Chtěli jsme to zvrátit, ale nakonec se to nepovedlo.“