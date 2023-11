Mourinho po Slavii: Prohráli jsme příšerným způsobem, je to moje vina

Vypadalo, že v zápase čelíte více problémům najednou. Proč jste předvedli takový výkon?

„Neumím to vysvětlit. Nedokážu to. Nechápu to. Vážně nevím. Slavia si tohle vítězství extrémně zasloužila, my jsme si extrémně zasloužili prohrát. Byl to zcela jasný zápas. Po zápase jsem v kabině udělal rychlou analýzu. Přiznám se, že takový krok dělám nerad, ale nyní jsem se na to cítil. Seděl jsem na tribuně, měl jsem trochu odstup. Proto jsem se takto rozhodl. Současně jsem se rozhodl, že si to tady chci odsedět sám. Hráči s médii mluvit nebudou. Porážka je jen moje vina. Jestli se mi něco líbilo? Nelíbilo se mně vůbec nic. Snad jen Bove vstoupil dobře do zápasu, dovedl se soustředit a plnit pokyny.“

Včera jste říkal, že každý příští zápas je pro vás životní. Hráči to evidentně tak necítili.

„Nikdo nemůže příští zápas vnímat jako nedůležitý. Řím miluji, je to srdeční záležitost, nikdo se nemůže cítit víc Římanem než já. Moje profesionalita by mi jiný přístup nedovolovala. Možná hráči nejsou takoví profesionálové... Tento zápas byl ohromně důležitý, nepodařilo se nám vyhrát. Jsem super zklamaný, prohráli jsme příšerným způsobem. Znovu opakuji, je to jen moje vina.“

Co hráči v zápase nedodrželi?

„Nedodrželi nic, nic jsme neudělali. Slavia hrála tak, jak se snažila v prvním zápase. Tehdy jsme ho ale brzy získali pod kontrolu. Dnes se jí to povedlo. El Shaarawy měl hrát víc dopředu. Celkově jsme měli být rychlejší, dělali jsme chyby, snadno jsme přicházeli o míč. Kromě Bovea nikdo nedělal to, na čem jsme se domluvili.“