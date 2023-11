Dominantní Slavia, římský Halloween. Média v Itálii tepou Mourinhův tým

Italská média zkritizovala fotbalisty AS Řím za špatný výkon při porážce 0:2 na stadionu pražské Slavie ve čtvrtečním utkání skupiny Evropské ligy. Komentář deníku Corriere dello Sport začíná titulkem „římský Halloween“, podle něj svěřenci trenéra Josého Mourinha předvedli na stadionu v Edenu to nejhorší, co v sobě mají.