Z Tijaniho mi nezatrnulo, řekl Köstl o penaltě. Co mu vadilo na tribunách?

„Dobře jsme do zápasu vstoupili, kombinační hrou jsme se dostali do šancí, které jsme bohužel moc neproměňovali. Z první vážnější šance jsme inkasovali, což nás před druhým poločasem trochu rozhodilo. Po brejkové situaci jsme dostali na 1:2. Naštěstí jsme asi po třech letech trefili bránu z přímého kopu, když nepočítám Jurečkův gól proti Slovácku. To změnilo dynamiku zápasu,“ zhodnotil Köstl zápas.

Jaká nakonec byla komunikace s Jindřichem Trpišovským?

„Před zápasem jsme se toho trochu obávali, ale nakonec jsme to zvládli, všechno fungovalo. O poločase jsme spolu mluvili a poslal nějaké postřehy. V druhém poločase jsme řešili i střídání, takže se zapojil výrazně.“

Po dlouhé době nastoupil Andres Dumitrescu a byl střídán jako první. Co říct k jeho výkonu?

„Střídání bylo především kvůli žluté kartě. Šeriff se dostal do vedení, takže byla ještě víc podpořená jejich hra na brejky. Kromě zbytečného faulu před vyrovnávacím gólem byl dozadu zodpovědný a dopředu také nabídl určitou kvalitu. Byl jeden moment, kdy mohl dřív odcentrovat, ale jinak si s tím poradil dobře. Delší dobu nehrál a bylo to pro něj těžké.“

Co jste říkal na kulisu? Hodně jiné než ostatní zápasy v Evropě, že?

„Kulisu tvořili především naši fanoušci, za což jsme šťastní. Moc jim děkujeme za to, že dorazili, poděkováním je vlastně výhra. Jediné, co mě překvapilo, byla ta píšťalka, co několikrát zazněla z hlediště. I na to jsme hráče o poločase upozorňovali, aby dohrávali situace do úplného závěru.“

Na prázdném stadionu to bylo hodně slyšet. Jak moc vám to vadilo?

„Je to strašně nepříjemné. Proběhla i komunikace s rozhodčím, který to podle mě vůbec nepostřehl. Hráči si stěžovali, že pískl, a on ukazoval, že pískl až později. Na světě jsou horší věci, ale nic příjemného to pro hráče není. Nepředpokládám, že by v dnešní době po zapískání přestaly týmy třeba bránit, ale když pak hráče nabádáme, aby vše hráli do konce, může z toho přijít nějaké zranění. Ještě se musím kouknout, ale myslím, že jednou to bylo i těsně před naším prvním gólem. Šeriffu to třeba v tu chvíli trochu uškodilo.“

Před penaltou si vzal balon Muhamed Tijani. Nezatrnulo vám?

„Nezatrnulo, proměňoval je docela pravidelně. Samozřejmě jsme řešili, kdo to bude kopat, někteří hráči jsou určení. Myslím, že Štěpán Kolář říkal, ať to vezme ten, kdo si věří. Já do toho nezasahoval.“

Nakonec odjíždíte s tím, co jste chtěli, v tabulce jste první a dokonce o dva body. Překvapila vás ztráta AS Řím?

„Překvapení to bylo určitě, ale příjemné. Čekali jsme, že do posledního kola to bude o vstřelených gólech. Teď to ale je tak, že když vyhrajeme doma se Servette, jsme první ve skupině, což bych považoval za mimořádný úspěch.“

Jak budete krotit emoce? Postup do osmifinále Evropské ligy máte vlastně v kapse…

„To určitě nemáme, Ženeva teď remizovala s AS Řím. Ať by se dnes ale stalo cokoliv, šli bychom do posledního zápasu s tím, že ho chceme zvládnout. Bude to opět před nabitým Edenem a moc se na to těšíme, bude to takové vyvrcholení evropské cesty, které trvá od předkol už hrozně dlouho.“