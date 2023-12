Preciado: hráč pro Evropu. Naráží na typický český nešvar, ale zvyká si

Očekávání jsou velká. Nedivme se. Angelo Preciado, nadupaný Ekvádorec s osobitým účesem, takzvaným „květákem“, dorazil do Sparty jako jméno s působivým životopisem i zkušenostmi. Z toho vyplývá, že nebyl za hubičku, byl pořízen za (s bonusy) 2,5 milionu eur. Pravý wingbek se rozjíždí pozvolna, ve čtvrtek proti Betisu, který Letenští udolali v Evropské lize 1:0, však po změně stran předvedl nejlepší úsek pražské mise.

Odstavil Iska, slavného to Španěla. Rychle popadl balon propadlý do zámezí. Z autu jej poslal k Janu Kuchtovi. Že je to banální moment?

Na první pohled ano, ale kdyby Angelo Preciado nejednal bleskově i rozhodně, Sparta by jedinou branku duelu nevstřelila. Kuchta měl totiž pár metrů volno, přihrál Lukáši Haraslínovi a ten překonal gólmana svojí klasickou obalovačkou.

Preciado byl zkrátka především ve druhé půli znát. Nakonec mu analytici zapsali v utkání například šest driblinků. To je celkem obvyklé číslo, jenže pět z nich Ekvádorec zvládl. A to už je známka kvality i sebevědomí.

„V prvním poločase mi na pravé straně chyběla aktivita. Birmančevič a Preciado byli za očekáváním. Myslím, že trenér Priske o tom musel v poločase mluvit a vyplatilo se. Po přestávce začali zlobit a projevilo se to. Vítězná akce začala u Preciada,“ hodnotil ve studiu iSport Jakub Podaný, expert a někdejší hráč Sparty.

„Byl určitě jeden z těch, kteří předvedli výkon na vysoké úrovni. Když přivedete nového hráče, vždycky to chvilku trvá, než si zvykne. Zvlášť, když je to hráč z Ekvádoru, který přišel z belgické ligy, je to pro něj tady něco trochu jiného. Ale dělá pokroky a tenhle zápas zvládl opravdu velmi dobře,“ chválil trenér Brian Priske.

Preciado vskutku nemá vstup do angažmá jednoduchý. Zaprvé byl zvyklý na jiný styl fotbalu, v Česku naráží na už milionkrát zmiňovanou soubojovost, charakteristický znak tuzemské ligy, který by mohl pomoci hráče jeho typu upozadit.

„Když hrajete evropské poháry s kvalitními soupeři, takový hráč je hrozně cenný. On hraje mezinárodní fotbal, má mezinárodní úroveň. Využívá každého volného prostoru ke zrychlení, kombinacím a náběhům,“ hodnotil expert Miroslav Jirkal. „V naší lize to ale není ono, protože naráží na souboje a zhuštěné obrany. V takovém případě si těžko vytváří prostor. Ale určitě potvrzuje kvalitu,“ doplnil.

Ta tam musí být, vždyť je pětadvacetiletý hráč pravidelným členem národního mužstva. Na mistrovství světa v Kataru na konci roku 2022 byl v základní sestavě ve všech třech utkání. V úvodním zápase proti domácímu Kataru dokonce zapsal asistenci.

Pro českého mistra je čest mít takového hráče, na druhou stranu jde také o starost. Během podzimu Preciado třikrát odletěl na zápasy kvalifikace MS 2026 do Jižní Ameriky. Během angažmá ve Spartě zvládl za Ekvádor šest duelů (čtyřikrát byl v základní sestavě) a pouze deset za klub. Během tří měsíců chyběl Priskemu v šesti ze šestnácti střetů. Po reprezentační pauze naskočil jen poprvé, kdy byl uvítán za stavu 4:0 jako posila při duelu se Slováckem a odehrál spíše symbolických dvacet minut.

Přesto je jisté, že v momentu, kdy je zdravý, má na pravé straně přednost před Tomášem Wiesnerem i Janem Mejdrem. Proti Betisu ukázal po pauze proč.

Sörensen má jiné návyky než čeští stopeři, říká Podaný. Za kolik může jít Krejčí ven? Video se připravuje ...

Preciado vs. Betis

Minuty: 95

95 Góly: 0

0 Asistence: 0

0 Střely: 0

0 xG (očekávané góly): 0

0 Přihrávky/úspěšné: 30/80 %

30/80 % Dlouhé pasy/úspěšné: 3/33 %

3/33 % Souboje/úspěšné: 20/65 %

20/65 % Driblinky/úspěšné: 6/83 %

6/83 % Zachycené míče: 4

4 Ztráty/na vlastní polovině: 2/1

Preciado za Spartu

Zápasy: 10 (5 v lize, 5 v Evropské lize)

10 (5 v lize, 5 v Evropské lize) Minuty: 685

685 Góly: 0

0 Asistence: 2

2 Střely/na bránu: 5/20 %

5/20 % xG (očekávané góly)/na zápas: 0,07/0,01

0,07/0,01 Přihrávky na zápas/úspěšné: 27,33/74 %

27,33/74 % Dlouhé pasy na zápas/úspěšné: 2,63/45 %

2,63/45 % Souboje na zápas/úspěšné: 22,34/54,1 %

22,34/54,1 % Driblinky na zápas/úspěšné: 4,47/70,6 %

4,47/70,6 % Zachycené míče na zápas: 4,99

4,99 Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 9,59/34,2 %

Pohled Jiřího Fejgla: V Pardubicích jako s Betisem

Zahrál slušně, ale na oslavný ohňostroj to stále nebylo. Proč? Angelo Preciado není – a nesmí být – obyčejný hráč. Sparta, potažmo celá česká liga, od něj chtějí víc. Přinesl kvalitu, to je nezpochybnitelné, evropský rozměr stylem hry (rychlost, technika, kreativita), jednoznačnou atraktivitu.

Samozřejmě, má objektivní důvody: je v novém prostředí, často cestuje přes půl světa na zápasy kvalifikace, měl zdravotní neduhy. Přesto je jasné, že by měl (na Letné to bezesporu cítí stejně) ukazovat víc, působit podobně jako ve druhém poločase duelu s Betisem. Najednou mu nechyběla dravost, drajv, drzost, ano i pracovitost.

Takový Preciado být umí, takového chce Sparta. Je však nutné posun potvrdit, neztratit se ve všedních dnech. Vždyť po Betisu přijdou (nějaké) Pardubice.