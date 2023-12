Limassol - Sparta 1:3. Pohádková půle, EL i na jaře. Zářil Birmančevič

PŘÍMO Z LIMASSOLU | Úkol splněn: Sparta bude i na jaře pokračovat v Evropské lize, druhém nejvyšším kontinentálním poháru. Vyloužila si to poločasem snů, v němž v Limassolu smetla domácí Aris třemi údery, nakonec vyhrála 3:1. Už nyní vydělala v letošním ročníku přes 200 milionů korun. Po skončení utkání sledujte studio iSport.cz s Miroslavem Jirkalem a Danielem Konečným.

Lehce do pozoru! Už ve 3. minutě dostává kapitán Ladislav Krejčí žlutou kartu. Pro stopera nic komfortního. To by mohl být zádrhel. Ale… Není.

Hned o několik minut později totiž rozjede jednu ze svých klasik na levé straně Lukáš Haraslín. Rozkýve obránce a pošle prudký míč před branku, kde číhá Jan Kuchta. Přiloží k míči svou žehličku, jak nazval střelu po přihrávce ze strany, když skóroval proti Plzni, a dává první branku.

O sedm minut později navíc zakončí rychlou kombinaci kolem vápna střelou levačkou k tyči Veljko Birmančevič. Sparta je v laufu, na sedm stovek jejích fanoušků za bránou Petera Vindahla sundává trika, i když už rozhodně není takové vedro jako přes den, kdy mnoho z nich vyzkoušelo ne úplně teplé moře.

Je prakticky rozhodnuto. Domácí sice občas podniknou ostrý výpad, je vidět jejich technická úroveň, ale Sparta se jim v tom vyrovná a dominuje díky taktické i týmové převaze.

V tom Aris zaostává, což jasně dokazují i další minuty. Sparťané se poměrně lehce dostávají do velkých šancí. Jaroslav Zelený vyšle Kuchtu do úniku, ten však trefí gólmana. Do další možnosti se dostane hned o chvíli později, tentokrát mu prodlouží míč hlavou kapitán Ladislav Krejčí. Střed obrany domácích je vskutku děravý. Jenže Kuchta je mírně ledabylý, jeho lob brankář lehce stáhne.

Zamrzí, nakonec to však nevadí. Těsně před půlí opět hosté využijí netaktičnosti Arisu. Při akci vystavěné od obrany dvakrát špatně a riskantně vystoupí, čehož sparťané využijí. Nakonec Qazim Laci pošle prostrkávačkou do šance Birmančeviče, jenž se trefí podruhé v utkání.

Ve druhé půli může dát Birmančevič dohromady hattrick, ale dvakrát neuspěje. Naopak domácí sníží po kolmé akci. Vindahl, který chvíli předtím předvede fantastický reflexivní zákrok, nemá naději proti šikovnému dloubáku.

Přesto Sparta už postup neztratí a těší se na pondělní los. Soupeř bude vymazlený, ve střetu o osmifinále se potká s jedním z osmičky týmů ze třetích míst skupiny Ligy mistrů: Galatasaray, Braga, Benfica, Young Boys, Feyenoord, AC Milán, Šachtar, Lens.