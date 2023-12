Fanoušek Sparty popsal, co se dělo v Katovicích: Na letišti jsme nepili

PŘÍMO Z LIMASSOLU | Nelíbí se jim verze polské strany vysvětlující, proč bylo ve středu šestadvacet sparťanských fanoušků zastaveno v Katovicích těsně před vstupem do letadla směr Kypr, kde se Sparta ve čtvrtek večer poměří s Arisem v Evropské lize. „Nedělali jsme bordel, nikdo nebyl ožralý,“ říká třicetiletý Milan Jadrný, člen fan klubu bydlící nedaleko Mladé Boleslavi. Do Limassolu se nakonec dostal, stálo ho to přes 4 tisíce korun navíc.

Co se událo na vaší cestě na Kypr?

„Z Boleslavi jsme vyjeli asi v půl desáté večer v úterý, letadlo nám letělo v šest ráno. Katovice jsme vybrali kvůli ceně. Na letišti jsme se sešli s dalšími, bylo nás tam kolem stovky. Prošli jsme odbavením, další přepážkou, zastavili nás až u poslední kontroly, těsně před vstupem do letadla.“

Můžete to popsat?

„Zastavil mě sekuriťák, zeptal se mě, jestli jsem pil alkohol. Na letišti jsme už nic neměli. Po chvíli mi řekl, ať jdu stranou. Pak už se mnou nikdo nekomunikoval. Říkali jsme jim, že chceme, aby zavolali policii, aby nám dali dýchnout.“

Kde všechno byl „odkloněn“?

„Oni říkají, že šestadvacet lidí, nevím přesně. Byla tam mamka s desetiletým klukem. Té řekli, že dítě může odletět, ona ne. Přitom nepila vůbec, byla připravená jako rezervní řidič. Dál pustili paní, ale jejího manžela se synem ne. Nevím, podle čeho to brali. Možná podle ksichtu? Pak nás vytlačila nějaká pohraniční stráž, bylo jich tak pět, šest.“

Opravdu jste nedělali binec?

„Fakt ne. Kdyby se tam někdo válel po zemi, padal na hubu, tak neřeknu ani slovo. Ale tak to nebylo. Samozřejmě, když jsme viděli, že letadlo odjíždí, tak jsme začali řvát, ale fyzického tam nic nebylo. Odvedli nás do nějaké místnosti, sebrali nám pasy a pak nás vyvedli ven mimo letiště.“

Co jste řešili dál?

„Chtěli jsme koupit letenky, ale řekli nám, že z Katovic nám ji neprodají. Přitom to řešila ta paní s dítětem. Nakonec jsme odjeli do Varšavy a letěli přes Atény do Larnaky.“

Kolik vás to stálo?

„Musel jsem přidat 4100.“

Jak poletíte zpátky?

„Z Pafosu do Katovic, snad nás vezmou do letadla.“

Stojí vám to za to?

„Mám permanentku na Spartu, chodí se mnou syn. Chodíme do kotle, ale jsme normálové. Na výjezdy už jezdím patnáct let.“