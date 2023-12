EL: Hložek s Schickem řádili, Češi z West Hamu a Rangers ovládli skupinu

AS Řím si na svém hřišti poradil 3:0 s Šeriffem Tiraspol a ve skupině G obsadil druhé místo za pražskou Slavií, která dnes zvítězila 4:0 nad Servette Ženeva. Glasgow Rangers uspěli 3:2 v Seville proti Betisu a ovládli skupinu C. Druhý český zástupce v soutěži Sparta po výhře 3:1 na půdě Arisu Limassol jde do play off z druhé příčky.

Všech osm vítězů skupin si zajistilo přímý postup do osmifinále. Celky z druhých míst čekají v 1. kole play off třetí týmy ze skupin Ligy mistrů. Třetí ve skupině Evropské ligy si zahrají vyřazovací část Evropské konferenční ligy. Los je na programu v pondělí.

Schick otevřel skóre v šesté minutě a od svého návratu po posledním zranění dal v pátém soutěžním zápase třetí branku. Sedmadvacetiletý útočník převzal míč na středu hřiště, obešel bránícího hráče a křížnou střelou zpoza vápna se trefil k tyči.

Ještě do poločasu Leverkusen zvýšil díky Tapsobovi a vlastnímu gólu Ellingsena. Po hodině hry si Hložek naběhl na Mbambovu kolmici a po úniku se trefil levačkou pod břevno. Jednadvacetiletý reprezentant dal pátou soutěžní branku v sezoně, naposledy se prosadil na začátku listopadu. O deset minut později navíc Hložek napřáhl z dálky a jeho prudkou ránu tečoval Mbamba do sítě.

V závěru zmírnil porážku Molde záložník Kitolano, jenž překonal brankářskou trojku Leverkusenu Lomba. Český gólman Kovář zůstal poprvé v EL na lavičce. Bayer neprohrál ani 23. soutěžní utkání od začátku sezony a už jen jeden zápas mu chybí k dorovnání německého rekordu, který drží Hamburk z ročníku 1982/83.

West Ham v přímém souboji o první místo zdolal Freiburg i podruhé. Vítězství „Kladivářů“ řídil mexický záložník Álvarez, jenž na první gól nahrál Kudusovi a druhý přidal sám po narážečce s Bowenem. Úřadující šampioni Konferenční ligy ovládli skupinu o tři body před dnešním soupeřem.

AS Řím zvládl i třetí domácí utkání ve skupině. V 11. minutě vstřelil úvodní gól Lukaku po Zalewského přihrávce před prázdnou bránu. Belgický kanonýr si připsal pátý zásah v ročníku EL. Další branky přidali Belotti a Pisilli.

Sparta na hřišti Arisu Limassol od začátku utkání dominovala, a tak bylo pravděpodobné, že ze souboje Betis Sevilla - Rangers bude v soutěži pokračovat pouze jeden tým. Skotský celek v první půli dvakrát vedl po gólech bývalého slávisty Simy a Desserse, v prvním případě ale odpověděl Miranda a ve druhém Pérez. Hosté tak rozhodli až do třetice, v 78. minutě uzavřel skóre dramatického duelu z dorážky střídající útočník Roofe.

Betis zakončil soutěž dvěma porážkami, před dvěma týdny prohrál 0:1 na pražské Letné. Favorita skupiny tak čeká pouze play off Konferenční ligy.

Už jistý vítěz skupiny E Liverpool bez několika opor a s omlazenou sestavou prohrál 1:2 na hřišti Saint-Gilloise. Lídr belgické ligy přesto obsadil třetí místo a v soutěži končí, druhou příčku uhájilo Toulouse výhrou 2:1 v Linci.

Fotbalová Evropská liga - 6. kolo skupin:

Skupina A:

Olympiakos Pireus - Bačka Topola 5:2 (3:0)

Branky: 40. a 42. Podence, 21. El Kaabi, 47. Retsos, 68. El Arabi - 48. Djakovac, 61. Čirkovič. ČK: 60. Kuveljič (Bačka).

West Ham - Freiburg 2:0 (2:0)

Branky: 14. Kudus, 42. Álvarez.

Skupina B:

Brighton - Olympique Marseille 1:0 (0:0)

Branka: 88. Joao Pedro.

Ajax Amsterodam - AEK Atény 3:1 (2:1)

Branky: 5. a 56. Akpom, 20. Taylor - 11. García.

Skupina C:

Aris Limassol - Sparta Praha 1:3 (0:3)

Branky: 84. Bengtsson - 11. a 45.+1 Birmančevič, 4. Kuchta.

Betis Sevilla - Glasgow Rangers 2:3 (2:2)

Branky: 14. Miranda, 37. Pérez - 10. Sima, 20. Dessers, 78. Roofe.

Skupina D:

Raków - Bergamo 0:4 (0:2)

Branky: 14. a 73. Muriel, 26. Bonfanti, 90.+2 De Ketelaere.

Sporting Lisabon - Sturm Graz 3:0 (1:0)

Branky: 61. a 70. Inácio, 39. Gyökeres.

Skupina E:

LASK Linec - Toulouse 1:2 (0:0)

Branky: 61. Ljubičič - 54. Dallinga, 83. Suazo.

Saint-Gilloise - Liverpool 2:1 (2:1)

Branky: 32. Amoura, 43. Puertas - 40. Quansah.

Skupina F:

Rennes - Villarreal 2:3 (1:1)

Branky: 37. Assignon, 79. Blas - 36. Moreno z pen., 63. Akhomach, 80. Parejo.

Panathinaikos Atény - Maccabi Haifa 1:2 (0:1)

Branky: 89. Ioannidis - 20. David, 74. Chery.

Skupina G:

Slavia Praha - Servette Ženeva 4:0 (4:0)

Branky: 30. a 45.+1 Chytil, 15. Douděra, 25. Schranz.

AS Řím - Šeriff Tiraspol 3:0 (2:0)

Branky: 11. Lukaku, 32. Belotti, 90.+3 Pisilli.

Skupina H:

Karabach - Häcken 2:1 (2:0)

Branky: 1. Andrade, 45.+4 Benzia - 90.+4 vlastní Husejnov. ČK: 56. Vešovič (Karabach).

Bayer Leverkusen - Molde 5:1 (3:0)

Branky: 6. Schick, 22. Tapsoba, 25. vlastní Ellingsen, 60. Hložek, 70. Mbamba - 76. Kitolano.